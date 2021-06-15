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14 منتخبا تتنافس على 7 مجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب

ملعب "خليفة الدولي"، أحد ملاعب مونديال 2022 يستضيف تصفيات كأس العرب (القطرية)
ملعب "خليفة الدولي"، أحد ملاعب مونديال 2022 يستضيف تصفيات كأس العرب (القطرية)
15/6/2021

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب 2021 عن جاهزية ملعب "خليفة الدولي"، أحد ملاعب مونديال 2022، وملعب "جاسم بن حمد" بنادي السد الرياضي، لاستضافة التصفيات المؤهلة للبطولة التي تنظمها قطر نهاية العام الجاري.

وتتنافس في التصفيات، 14 منتخبا الأقل تصنيفا وفق ترتيب المنتخبات الوطنية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.

وتشهد التصفيات 7 مباريات من 19 إلى 25 الجاري بواقع مباراة واحدة يوميا، وتنطلق بمواجهة بين منتخبي ليبيا والسودان في ملعب "خليفة الدولي"، تليها في 20 يونيو/حزيران مباراة تجمع بين عُمان والصومال في ملعب "جاسم بن حمد"، ثم مباراة الأردن وجنوب السودان يوم 21 الشهر الجاري في ملعب "خليفة الدولي".

ويشهد ملعب "جاسم بن حمد" يوم 22 الشهر الجاري مواجهة بين منتخبي موريتانيا واليمن، ويلاقي منتخب لبنان نظيره الجيبوتي في 23 الشهر الجاري بملعب "خليفة الدولي"، ويجمع ملعب "جاسم بن حمد" في 24 الشهر الجاري، بين منتخبي فلسطين وجزر القمر، على أن تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العرب يوم 25 الشهر الجاري بمواجهة خليجية يستضيفها ملعب "خليفة الدولي" بين منتخبي البحرين والكويت.

وستنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من مرحلة التصفيات إلى المنتخبات التسعة التي تأهلت مباشرة لنهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر، الدولة المستضيفة، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، فالسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.

وتُتاح تذاكر المباريات عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم، ويُشترط ألا يقل عمر المشجع الراغب في حضور منافسات التصفيات المؤهلة عن 12 عاما، وأن يكون قد تلقى جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19″، أو تعافى من الإصابة بالفيروس خلال الشهور التسعة الماضية.

المصدر : الجزيرة

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