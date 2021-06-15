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هدف ميسي الرائع ليس كافيا لفوز الأرجنتين على تشيلي في كوبا أميركا

ميسي في إحدى المحاولات الهجومية النادرة له بالرأس على مرمى تشيلي (غيتي)
ميسي في إحدى المحاولات الهجومية النادرة له بالرأس على مرمى تشيلي (غيتي)
14/6/2021-|آخر تحديث: 15/6/202103:15 AM (مكة المكرمة)

سجل ليونيل ميسي هدفا رائعا من إحدى ركلاته الحرة المميزة في الشوط الأول، لكن إدواردو فارغاس رد بهدف لصالح تشيلي ليتعادل الفريقان 1-1 في مباراتهما الافتتاحية في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم في ريو دي جانيرو.

وهز ميسي شباك الحارس كلاوديو برافو بتسديدة رائعة كعادته من ركلة حرة مباشرة من 25 مترا في الدقيقة الـ33.

واقتنصت تشيلي التعادل بعد 13 دقيقة من الشوط الثاني عندما تابع فارغاس ركلة جزاء سددها أرتورو فيدال ولمسها الحارس إيميليانو مارتينيز نحو العارضة، وحافظت عليه حتى نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة عزز المنتخب الأرجنتيني سجله الخالي من الهزائم إلى 14 مباراة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، وهي مسيرة بدأت في قبل نهائي كوبا أميركا عام 2019.

وتلتقي باراغواي مع بوليفيا في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، فيما تخوض أوروغواي مباراتها الأولى يوم الجمعة.

المصدر : رويترز

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