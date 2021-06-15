أنباء كثيرة ومعلومات صحفية تتحدث عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، سيمدد عقده مع البرسا، غير أن باريس سان جيرمان ما يزال يأمل في أن يظفر بتوقيع الساحر الأرجنتيني وضمه للفريق الباريسي.
سجل ليونيل ميسي هدفا رائعا من إحدى ركلاته الحرة المميزة في الشوط الأول، لكن إدواردو فارغاس رد بهدف لصالح تشيلي ليتعادل الفريقان 1-1 في مباراتهما الافتتاحية في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم في ريو دي جانيرو.
وهز ميسي شباك الحارس كلاوديو برافو بتسديدة رائعة كعادته من ركلة حرة مباشرة من 25 مترا في الدقيقة الـ33.
🐐
ميسي يمارس هوايته المفضلة.#كوبا_أميركا #الارجنتين_تشيلي pic.twitter.com/DMK8y4c1gA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2021
واقتنصت تشيلي التعادل بعد 13 دقيقة من الشوط الثاني عندما تابع فارغاس ركلة جزاء سددها أرتورو فيدال ولمسها الحارس إيميليانو مارتينيز نحو العارضة، وحافظت عليه حتى نهاية المباراة.
📢 ¡Igualdad en el debut! @Argentina y @LaRoja 🤝
empataron en su presentación por la CONMEBOL @CopaAmerica 2021.
🇦🇷 1 – 1 🇨🇱 #VibraElContinente pic.twitter.com/ybb6qX2uyO
— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 14, 2021
وبهذه النتيجة عزز المنتخب الأرجنتيني سجله الخالي من الهزائم إلى 14 مباراة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، وهي مسيرة بدأت في قبل نهائي كوبا أميركا عام 2019.
وتلتقي باراغواي مع بوليفيا في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، فيما تخوض أوروغواي مباراتها الأولى يوم الجمعة.