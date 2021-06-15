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ميسي يستنسخ هدف مارادونا ويحتفل بطريقته نفسها وكوبا أميركا تكرم الأسطورة الراحل

ميسي احتفل بالهدف بطريقة مارادونا نفسها منذ 34 عاما (غيتي)
ميسي احتفل بالهدف بطريقة مارادونا نفسها منذ 34 عاما (غيتي)
15/6/2021-|آخر تحديث: 15/6/202107:58 PM (مكة المكرمة)

لم تنجح الأرجنتين في الفوز على تشيلي في المباراة الافتتاحية للمنتخبين في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم؛ لكن مشجعي ألبيسيليستي حظوا بالاحتفال بهدف ليونيل ميسي الرائع، الذي ذكرهم بأيقونتهم الراحل دييغو مارادونا، الذي لقي تكريما آخر قبل المباراة.

في الدقيقة 33، سجل ميسي هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة في مرمى كلاوديو برافو. كان مشابها جدا لهدف مارادونا في كوبا أميركا عام 1987 بمرمى الإكوادور.

كما أن ميسي احتفل بهدفه بالطريقة نفسها، التي احتفل بها مارادونا قبل 34 عاما، وهو يجري ويقفز ويضرب في الهواء.

كان الهدف مهما لميسي لأنه جعله أفضل هداف للأرجنتين على الإطلاق، برصيد 39 متجاوزا الهداف السابق غابرييل باتيستوتا بهدف واحد.

تكريم مارادونا

وحصل مارادونا على تكريم خاص قبل لقاء الأرجنتين وتشيلي، حيث قدمت اللجنة المنظمة للبطولة في البرازيل عرضا مميزا للأسطورة الراحل باستخدام التقنيات الحديثة، في الملعب الذي احتضن المباراة على أنغام موسيقى "لايف إز لايف" (Life Is Life).

ونشر الحساب الرسمي لكوبا أميركا، على موقع تويتر، مقطع الفيديو الخاص بالعرض محققا أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتداولته حسابات رياضية عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من جماهير وعشاق النجم الأرجنتيني حول العالم.

وتضمن العرض فيديوهات خاصة بمارادونا، منها وهو يحتضن أسطورة البرازيل بيليه في لقاء سابق بينهما، بالإضافة إلى بعض الكلمات من الأرجنتيني الراحل، وأبرز الفيديوهات المعروضة كان هدف مارادونا الأسطوري من منتصف الملعب.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الأرجنتين وتشيلي.

المصدر : ماركا + وكالة سند

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