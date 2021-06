كشف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن الكرة الجديدة التي سيلعب بها في الموسم المقبل 2021-2022، حيث أثار تصميمها جدلا واسعا واختلافا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع تويتر كرة الدوري الإنجليزي للموسم المقبل، موضحا أنها ستكون بتقنية "flight" المستخدمة في الموسم الماضي.

The @nikefootball 𝙁𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 matchball returns for a second season 🧨

Are you ready to see what 2021/22 brings? ✨ pic.twitter.com/q0lJokLFwf

