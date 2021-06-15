البث الحي
كرة قدم

كرة البريميرليغ الجديدة تثير الجدل والخلاف بين الجماهير

كرة البريميرليغ إحدى العلامات المميزة للبطولة ذات الشعبية الكبيرة (رويترز)
كرة البريميرليغ إحدى العلامات المميزة للبطولة ذات الشعبية الكبيرة (رويترز)
15/6/2021

كشف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن الكرة الجديدة التي سيلعب بها في الموسم المقبل 2021-2022، حيث أثار تصميمها جدلا واسعا واختلافا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع تويتر كرة الدوري الإنجليزي للموسم المقبل، موضحا أنها ستكون بتقنية "flight" المستخدمة في الموسم الماضي.

وتباينت آراء جماهير وعشاق البريميرليغ بشأن التصميم الجديد، بين معجب بالكرة الجديدة ومبهور بشكلها، وساخر من تصميمها وألوانها الجديدة.

وعلّق مراسل قنوات "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) في بريطانيا، إبراهيم خضرة، على الكرة الجديدة قائلا، في تغريدة نشرها على تويتر، بسخرية "هذه كرة الموسم القادم من البريميرليغ بعنوان (شخبط شخابيط)".

وقال أحد المغردين إن "تصميم الكرة هذا هراء"، في حين علق آخر ساخرا من تصميمها "عندما لا تنظم الطبقات في (فوتوشوب) بالشكل الصحيح".

وفي رأي مخالف، أبدى مغردون إعجابهم بالتصميم الجديد للكرة، ووصفوه بأنه "رائع ورهيب".

 

 

 

المصدر : وكالة سند
المزيد من كرة قدم

بالفيديو- ميسي يسجل ويحتفل بطريقة مارادونا نفسها قبل 34 عاما.. وتكريم الأسطورة يحصد 3 ملايين مشاهدة

ميسي احتفل بالهدف بطريقة مارادونا نفسها منذ 34 عاما (غيتي)

شاهد.. رونالدو يحذر من المشروبات الغازية وينصح بشرب الماء

رونالدو: المجر فريق قوي وسيلعب أمام جمهوره (رويترز)

14 منتخبا تتنافس على 7 مجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب

ملعب &#34;خليفة الدولي&#34;، أحد ملاعب مونديال 2022 يستضيف تصفيات كأس العرب (القطرية)

إنريكي وتبرير غريب لتعثر منتخب إسبانيا بأولى مبارياته في "يورو 2020"

إنريكي: الملعب لم يساعدنا وشاهدت لاعبين بأعلى جودة يعانون في نقل الكرة، وقد اشتكى اللاعبون من ذلك في غرفة الملابس (غيتي)
الأكثر قراءة

بالفيديو- صحفيون يسألون بايدن عما دار مع أردوغان.. وإجابة غير متوقعة للأول

لحظة توجه بايدن لتحية أردوغان (مواقع التواصل)

سُمي "ثالث الحرمين" بمحضر صلاح الدين واستشهدت 1000 امرأة مرابطة دفاعا عنه وصنف فيه الغزالي "الإحياء".. الأقصى في تاريخنا

المستوطنون يرقصون في ساحة باب العامود ضمن "مسيرة الأعلام".. والاحتلال يقمع مسيرات الفلسطينيين في القدس والضفة

المستوطنين يرقصون في باب العامود (شبكة الأنباء الإنسانية إيرين)

9 أسباب صحية.. لماذا يجب أن تضيف الليمون إلى الشاي الأخضر؟

قد يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون أيضا في منع حصوات الكلى (بيكسابي)