كشف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن الكرة الجديدة التي سيلعب بها في الموسم المقبل 2021-2022، حيث أثار تصميمها جدلا واسعا واختلافا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع تويتر كرة الدوري الإنجليزي للموسم المقبل، موضحا أنها ستكون بتقنية "flight" المستخدمة في الموسم الماضي.

The @nikefootball 𝙁𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 matchball returns for a second season 🧨 Are you ready to see what 2021/22 brings? ✨ pic.twitter.com/q0lJokLFwf — Premier League (@premierleague) June 15, 2021

وتباينت آراء جماهير وعشاق البريميرليغ بشأن التصميم الجديد، بين معجب بالكرة الجديدة ومبهور بشكلها، وساخر من تصميمها وألوانها الجديدة.

بلشنا تهريج عاد يا @Nike هذه كرة الموسم القادم من #البريميرليغ بعنوان شخبط شخابيط pic.twitter.com/14oYM7Idv9 — Ibrahim Khadra 🇵🇸 (@IbrahimKhadra) June 15, 2021

وعلّق مراسل قنوات "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) في بريطانيا، إبراهيم خضرة، على الكرة الجديدة قائلا، في تغريدة نشرها على تويتر، بسخرية "هذه كرة الموسم القادم من البريميرليغ بعنوان (شخبط شخابيط)".

Popular opinion: this ball design is crap https://t.co/sS3pGtGq86 — rory 🔰🇮🇪 (@_rashfordfc) June 15, 2021

وقال أحد المغردين إن "تصميم الكرة هذا هراء"، في حين علق آخر ساخرا من تصميمها "عندما لا تنظم الطبقات في (فوتوشوب) بالشكل الصحيح".

وفي رأي مخالف، أبدى مغردون إعجابهم بالتصميم الجديد للكرة، ووصفوه بأنه "رائع ورهيب".

When you don’t organise the layers in photoshop correctly….. https://t.co/3cel4a3Bow — Sam Bishop (@bish25) June 15, 2021

Goalkeepers will love this https://t.co/Z7WHAnqlNW — Mark Brit (@markabrit) June 15, 2021