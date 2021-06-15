في حال وصولهم لنهائي "يورو 2020".. مكافآت من نوع آخر للاعبي منتخب ألمانيا

من المتعارف عليه أنه في حال تحقيق أي فريق إنجازا أو لقبا، تقدم للاعبين مكافآت مالية أو عينية. غير أن لاعبي منتخب ألمانيا وُعدوا بمكافآت من نوع آخر في حال تأهلهم لنهائي "يورو 2020".

وسيكون بمقدور لاعبي المنتخب الألماني تجاوز البرنامج الغذائي الصحي الموضوع لهم، بتناول الأسماك ورقائق البطاطس.

وقال طاهي الفريق أنطون شماوس -في تصريحات صحفية- إنه مستعد للقيام بهذا الاستثناء استنادا إلى قائمة مشترياته في المباريات الأخيرة.

وأضاف "لندن لن تكون فقط مكان إقامة مباراتي قبل النهائي، لكن أيضا المباراة النهائية ستقام هناك، وفي حال وصلنا لذلك الدور فيجب أن يكون هناك سمك ورقائق البطاطس من أجل التغيير والاحتفال بهذا اليوم، وبخلاف ذلك لا يعد طعاما نموذجيا للرياضيين".

وكان شماوس يطبخ لهذا المنتخب طوال 4 أعوام الماضية، وقد أبدى ثقته في أن مانويل نوير وزملاءه لديهم فرصة في الحصول على هذا الطبق.

وأوضح "أعتقد اعتقادا راسخا بأن المنتخب الألماني يمكنه أن يصبح بطل أوروبا، الفريق لديه إمكانيات هائلة، لسنا من المرشحين ويمكن أن يكون ذلك ميزة حاسمة".

ووضع المنتخب الألماني في مجموعة صعبة، تبدأ بمواجهة منتخب فرنسا بطل العالم اليوم الثلاثاء، وسيكون على الفريق ايضا مواجهة كل من منتخب البرتغال حامل لقب النسخة الماضية، ومنتخب المجر.