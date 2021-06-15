البث الحي
كرة قدم

في حال وصولهم لنهائي "يورو 2020".. مكافآت من نوع آخر للاعبي منتخب ألمانيا

طاهي "المانشافت: في حال وصلنا للنهائي فإن هناك احتفالا خاصا بتناول السمك ورقائق البطاطس (رويترز)
طاهي "المانشافت: في حال وصلنا للنهائي فإن هناك احتفالا خاصا بتناول السمك ورقائق البطاطس (رويترز)
15/6/2021-|آخر تحديث: 15/6/202102:40 PM (مكة المكرمة)

من المتعارف عليه أنه في حال تحقيق أي فريق إنجازا أو لقبا، تقدم للاعبين مكافآت مالية أو عينية. غير أن لاعبي منتخب ألمانيا وُعدوا بمكافآت من نوع آخر في حال تأهلهم لنهائي "يورو 2020".

وسيكون بمقدور لاعبي المنتخب الألماني تجاوز البرنامج الغذائي الصحي الموضوع لهم، بتناول الأسماك ورقائق البطاطس.

وقال طاهي الفريق أنطون شماوس -في تصريحات صحفية- إنه مستعد للقيام بهذا الاستثناء استنادا إلى قائمة مشترياته في المباريات الأخيرة.

وأضاف "لندن لن تكون فقط مكان إقامة مباراتي قبل النهائي، لكن أيضا المباراة النهائية ستقام هناك، وفي حال وصلنا لذلك الدور فيجب أن يكون هناك سمك ورقائق البطاطس من أجل التغيير والاحتفال بهذا اليوم، وبخلاف ذلك لا يعد طعاما نموذجيا للرياضيين".

وكان شماوس يطبخ لهذا المنتخب طوال 4 أعوام الماضية، وقد أبدى ثقته في أن مانويل نوير وزملاءه لديهم فرصة في الحصول على هذا الطبق.

وأوضح "أعتقد اعتقادا راسخا بأن المنتخب الألماني يمكنه أن يصبح بطل أوروبا، الفريق لديه إمكانيات هائلة، لسنا من المرشحين ويمكن أن يكون ذلك ميزة حاسمة".

ووضع المنتخب الألماني في مجموعة صعبة، تبدأ بمواجهة منتخب فرنسا بطل العالم اليوم الثلاثاء، وسيكون على الفريق ايضا مواجهة كل من منتخب البرتغال حامل لقب النسخة الماضية، ومنتخب المجر.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

بعد إريكسن.. حادثة خطيرة أخرى في "يورو 2020"

يبدو أن سوء الطالع يلازم “يورو 2020″، فبعد حادثة سقوط النجم الدانماركي كريستيان إريكسن مغشيا عليه في مواجهة بلاده أمس ضد فنلندا، وقعت حادثة أخرى اليوم الأحد في مواجهة إنجلترا وكرواتيا.

13/6/2021

فوضى وكورونا وتطعيمات.. "الماتادور" الإسباني والسعي لاستعادة لقب "يورو 2020"

بعد أيام من الفوضى مع حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا وتطعيمات اللحظة الأخيرة، أجرت إسبانيا أول حصة تدريبية مشتركة له قبل يومين فقط من لقائها الافتتاحي بالمجموعة الخامسة لـ”يورو 2020″ غدا ضد السويد.

13/6/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو- هداف البطولة وأول لاعب يشارك في 5 نسخ.. رونالدو يصنع التاريخ في بطولات أوروبا

رونالدو يحتفل بالهدف الثاني (غيتي)

بين “شخبط شخابيط” ورهيبة.. كرة البريميرليغ الجديدة تثير الجدل والخلاف بين الجماهير

كرة البريميرليغ إحدى العلامات المميزة للبطولة ذات الشعبية الكبيرة (رويترز)

بالفيديو- ميسي يسجل ويحتفل بطريقة مارادونا نفسها قبل 34 عاما.. وتكريم الأسطورة يحصد 3 ملايين مشاهدة

ميسي احتفل بالهدف بطريقة مارادونا نفسها منذ 34 عاما (غيتي)

شاهد.. رونالدو يحذر من المشروبات الغازية وينصح بشرب الماء

رونالدو: المجر فريق قوي وسيلعب أمام جمهوره (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو- صحفيون يسألون بايدن عما دار مع أردوغان.. وإجابة غير متوقعة للأول

لحظة توجه بايدن لتحية أردوغان (مواقع التواصل)

سُمي "ثالث الحرمين" بمحضر صلاح الدين واستشهدت 1000 امرأة مرابطة دفاعا عنه وصنف فيه الغزالي "الإحياء".. الأقصى في تاريخنا

المستوطنون يرقصون في ساحة باب العامود ضمن "مسيرة الأعلام".. والاحتلال يقمع مسيرات الفلسطينيين في القدس والضفة

المستوطنين يرقصون في باب العامود (شبكة الأنباء الإنسانية إيرين)

9 أسباب صحية.. لماذا يجب أن تضيف الليمون إلى الشاي الأخضر؟

قد يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون أيضا في منع حصوات الكلى (بيكسابي)