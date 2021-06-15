توقع غاريث بيل قائد ويلز أن يواجه منتخب بلاده أجواء عدائية بسبب الجماهير التركية الكبيرة في باكو يوم الأربعاء عندما يلتقي المنتخبان في المجموعة الأولى لبطولة أوروبا لكرة القدم، وسيمنحه هذا الأمر دافعا أكبر لإسكات الجماهير.

ويتوقع وصول الآلاف من الجماهير التركية إلى عاصمة أذربيجان لمشاهدة المباراة التي يتعين على فريق المدرب شينول غونيش الفوز بها.

وستكون الأجواء مغايرة تماما لمباراة تعادلت فيها ويلز 1-1 مع سويسرا في باكو أمام 8 آلاف مشجع في الملعب.

وقال بيل، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "حين لعبت في تركيا سابقا كانت الأجواء رائعة للغاية. بالطبع سيؤازرون المنتخب التركي لكنك تحتاج إلى مشجعين في هذه البطولات".

وأضاف "لا توجد أي مشكلة مع هذه الأجواء العدائية، فقد اعتدنا اللعب خارج الديار أمام جماهير معادية. هذا ما نفعله من أجل لقمة العيش. ونتمنى إسكاتهم".