شاهد.. رونالدو يحذر من المشروبات الغازية وينصح بشرب الماء

انتشر فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي يظهر تصرفا غريبا من النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس.

وعند وصول رونالدو للمؤتمر الصحفي -المخصص لمواجهة المجر اليوم- وجد عبوتين من مشروب غازي، فقام بإزالتهما من أمامه، ورفع عبوة مياه ونصح بشرب المياه.

وفي مؤتمره الصحفي، تحدث رونالدو عن العديد من النقاط، ومنها مستقبله مع فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل مباراة البرتغال أمام المجر غدا الثلاثاء، في مستهل مشوار حامل اللقب في بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo 😠

This is absolutely brilliant 🤣 pic.twitter.com/bmQYDruufc

— Atiq Ur Rehman (@atiqurehmani) June 15, 2021