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شاهد.. رونالدو يحذر من المشروبات الغازية وينصح بشرب الماء

رونالدو: المجر فريق قوي وسيلعب أمام جمهوره (رويترز)
رونالدو: المجر فريق قوي وسيلعب أمام جمهوره (رويترز)
15/6/2021

انتشر فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي يظهر تصرفا غريبا من النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس.

وعند وصول رونالدو للمؤتمر الصحفي -المخصص لمواجهة المجر اليوم- وجد عبوتين من مشروب غازي، فقام بإزالتهما من أمامه، ورفع عبوة مياه ونصح بشرب المياه.

وفي مؤتمره الصحفي، تحدث رونالدو عن العديد من النقاط، ومنها مستقبله مع فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل مباراة البرتغال أمام المجر غدا الثلاثاء، في مستهل مشوار حامل اللقب في بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

واعتبر أن "المجر فريق قوي وسيلعب أمام جمهوره، وكل من يريد الفوز بهذه البطولة يجب أن يكون مستعدا لكل هذه الظروف. ونحن جاهزون لهذه المباراة ولجميع الفرق".

المصدر : مواقع إلكترونية

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