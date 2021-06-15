صنع كريستيانو رونالدو التاريخ في بطولات أوروبا لكرة القدم، حيث أصبح هداف البطولة وأول لاعب يشارك في 5 نسخ، بعد تسجيله لهدفين وقيادته منتخب البرتغال حامل اللقب للفوز 3-0 على المجر في افتتاح مباريات المجموعة السادسة في يورو 2020 اليوم الثلاثاء.

وخلال 5 دقائق فقط نجح رونالدو في تسجيل هدفين متتاليين للبرتغال ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في بطولة أمم أوروبا، محطما الرقم القياسي المسجل باسم النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني (9 أهداف)، ليصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ متتالية في البطولة الأوروبية.

⚽️🥅 رونالدو يسجل هدفه الـ10 ويواصل تحطيم الأرقام في بطولة أمم أوروبا، محطماً رقم الفرنسي ميشيل بلاتيني كهداف تاريخي للبطولة (علماً بأن بلاتيني سجل أهدافه الـ9 في بطولة واحدة يورو 1984) #المجر_البرتغال | #يورو2020 pic.twitter.com/4kySdJDirg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021

وعزز رونالدو رقمه كأفضل هداف على الإطلاق للمنتخب البرتغالي برصيد 106 أهداف.

كما أصبح رونالدو، أول لاعب يشارك في 5 بطولات أمم أوروبا، بعدما ظهر للمرة الأولى مع البرتغال في نسخة 2004، كما شارك في نسخ 2008 و2012 و2016.

Cristiano Ronaldo 🤩 ⚽️ All-time EURO top scorer (11 goals)

🇵🇹 All-time top scorer for Portugal (106 goals)

👕 First player to appear at 5 EURO final tournaments

👏 First player to score at 5 consecutive EURO final tournaments #EURO2020 pic.twitter.com/rjJ7C5iXo1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

كما تفوق قائد البرتغال، على الألماني باستيان شفاينشتايجر ليصبح أكثر لاعب يشارك في مباريات بطولات أوروبا، حيث خاض 22 مباراة في النهائيات.

وتقدم المنتخب البرتغالي بهدف سجله رافائيل جوريرو في الدقيقة 84، وأضاف رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، والثالث من الوقت بدل الضائع للمباراة.