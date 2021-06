صنع كريستيانو رونالدو التاريخ في بطولات أوروبا لكرة القدم، حيث أصبح هداف البطولة وأول لاعب يشارك في 5 نسخ، بعد تسجيله لهدفين وقيادته منتخب البرتغال حامل اللقب للفوز 3-0 على المجر في افتتاح مباريات المجموعة السادسة في يورو 2020 اليوم الثلاثاء.

وخلال 5 دقائق فقط نجح رونالدو في تسجيل هدفين متتاليين للبرتغال ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في بطولة أمم أوروبا، محطما الرقم القياسي المسجل باسم النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني (9 أهداف)، ليصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ متتالية في البطولة الأوروبية.

وعزز رونالدو رقمه كأفضل هداف على الإطلاق للمنتخب البرتغالي برصيد 106 أهداف.

كما أصبح رونالدو، أول لاعب يشارك في 5 بطولات أمم أوروبا، بعدما ظهر للمرة الأولى مع البرتغال في نسخة 2004، كما شارك في نسخ 2008 و2012 و2016.

Cristiano Ronaldo 🤩

⚽️ All-time EURO top scorer (11 goals)

🇵🇹 All-time top scorer for Portugal (106 goals)

👕 First player to appear at 5 EURO final tournaments

👏 First player to score at 5 consecutive EURO final tournaments #EURO2020 pic.twitter.com/rjJ7C5iXo1

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021