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رونالدو يصنع التاريخ ببطولات أوروبا ويصبح الهداف التاريخي في مشاركته القياسية الخامسة

رونالدو يحتفل بالهدف الثاني (غيتي)
رونالدو يحتفل بالهدف الثاني (غيتي)
15/6/2021-|آخر تحديث: 15/6/202109:49 PM (مكة المكرمة)

صنع كريستيانو رونالدو التاريخ في بطولات أوروبا لكرة القدم، حيث أصبح هداف البطولة وأول لاعب يشارك في 5 نسخ، بعد تسجيله لهدفين وقيادته منتخب البرتغال حامل اللقب للفوز 3-0 على المجر في افتتاح مباريات المجموعة السادسة في يورو 2020 اليوم الثلاثاء.

وخلال 5 دقائق فقط نجح رونالدو في تسجيل هدفين متتاليين للبرتغال ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في بطولة أمم أوروبا، محطما الرقم القياسي المسجل باسم النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني (9 أهداف)، ليصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ متتالية في البطولة الأوروبية.

وعزز رونالدو رقمه كأفضل هداف على الإطلاق للمنتخب البرتغالي برصيد 106 أهداف.

كما أصبح رونالدو، أول لاعب يشارك في 5 بطولات أمم أوروبا، بعدما ظهر للمرة الأولى مع البرتغال في نسخة 2004، كما شارك في نسخ 2008 و2012 و2016.

كما تفوق قائد البرتغال، على الألماني باستيان شفاينشتايجر ليصبح أكثر لاعب يشارك في مباريات بطولات أوروبا، حيث خاض 22 مباراة في النهائيات.

وتقدم المنتخب البرتغالي بهدف سجله رافائيل جوريرو في الدقيقة 84، وأضاف رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، والثالث من الوقت بدل الضائع للمباراة.

المصدر : وكالات

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