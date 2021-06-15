شكك البعض بعد موسم طويل وصعب لكريستيانو رونالدو البالغ عمره 36 عاما في مدى إمكانية نجاحه في تقديم الإضافة لبلاده، لكن بعد فوز البرتغال 3-صفر على المجر في بداية مشوارها ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم الثلاثاء فإن الرد قد وصل من الهداف المخضرم.

ودخلت البرتغال بطلة أوروبا إلى المسابقة التي تأجلت لعام واحد ضمن المنتخبات المرشحة لحصد اللقب في ظل قوة هجومية هائلة تحت قيادة المدرب فرناندو سانتوس.

وقضى برونو فيرنانديز موسما مثمرا مع مانشستر يونايتد، ويعد بالفعل من أهم لاعبي ناديه، كما ظهر ديوغو جوتا بشكل قوي مع ليفربول، وساهم برناردو سيلفا بشكل مؤثر في فوز مانشستر سيتي بلقب

الدوري الإنجليزي الممتاز.

Can't believe what I'm watching man. Why didn't he pass to Ronaldopic.twitter.com/Jzjt2AZpPV — Jerry (@CristianoStyle7) June 15, 2021

لكن مع إخفاق ثلاثي الدوري الإنجليزي في ترك بصمة في شباك المجر أمام المشجعين المتحمسين في بودابست وصمود دفاع أصحاب الأرض احتاجت البرتغال مجددا إلى تدخل من القائد.

وتأخر رونالدو في تقديم المطلوب، لكنه لم يحبط مشجعيه.

⚽️🥅 رونالدو يسجل هدفه الـ10 ويواصل تحطيم الأرقام في بطولة أمم أوروبا، محطماً رقم الفرنسي ميشيل بلاتيني كهداف تاريخي للبطولة (علماً بأن بلاتيني سجل أهدافه الـ9 في بطولة واحدة يورو 1984) #المجر_البرتغال | #يورو2020 pic.twitter.com/4kySdJDirg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021

وأسفر اليوم عن أرقام قياسية جديدة لرونالدو، فبعد تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح وتقدم البرتغال 2-صفر في الدقيقة الـ87 أصبح أول لاعب في تاريخ بطولة أوروبا يصل إلى 10 أهداف، قبل أن يصل إلى الرقم 11 في الوقت بدل الضائع، ليحطم رقم ميشيل بلاتيني الذي سجل 9 أهداف، وكلها جاءت في نسخة 1984.

Le deuxième but de Cristiano Ronaldo, qui intervient après une belle séquence de possession. 🥰🇵🇹pic.twitter.com/w2ucPuB1Q7 — Trivela 🇵🇹 (@Trivela_FR) June 15, 2021

ورغم ذلك فإنه قد بدا أن مهاجم يوفنتوس سيعاني من ليلة محبطة، حيث أهدر فرصة سهلة في الشوط الأول لافتتاح التسجيل، مع افتقار زملائه إلى التركيز والحسم أيضا أمام المرمى.

وبهذه المباراة يكون جوتا قد سجل هدفا واحدا في آخر 11 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده وخرج مستبدلا في الشوط الثاني، حيث يبدو أنه لا يزال متأثرا بغيابه لفترات طويلة بسبب الإصابة.

لكن بعد أن كانت البرتغال محظوظة في التقدم بهدف قبل 6 دقائق من النهاية جاء الدور على رونالدو الذي سجل من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثالث بعد 177 ثانية بمهارة فردية.

وأوضح أسلوب حفاظ رونالدو على هدوئه قبل أن يراوغ حارس المجر -قبل تسجيل هدفه الشخصي الثاني- أنه حتى إذا لم يكن في أفضل حالاته وفعاليته أمام المرمى فإنه يكون حاسما عند الحاجة إلى ذلك.

ورفع رونالدو رصيده إلى 106 أهداف دولية وبفارق 3 أهداف عن الرقم القياسي للإيراني علي دائي.

ولا تزال الرغبة موجودة لدى رونالدو لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، وبعد البداية الواعدة للبطولة سيتوقع كثيرون أن يجتاز الهداف البرتغالي رقم دائي ويضيف المزيد من الإنجازات إلى سجله المذهل قبل انتهاء بطولة أوروبا 2020.