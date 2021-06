شكك البعض بعد موسم طويل وصعب لكريستيانو رونالدو البالغ عمره 36 عاما في مدى إمكانية نجاحه في تقديم الإضافة لبلاده، لكن بعد فوز البرتغال 3-صفر على المجر في بداية مشوارها ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم الثلاثاء فإن الرد قد وصل من الهداف المخضرم.

ودخلت البرتغال بطلة أوروبا إلى المسابقة التي تأجلت لعام واحد ضمن المنتخبات المرشحة لحصد اللقب في ظل قوة هجومية هائلة تحت قيادة المدرب فرناندو سانتوس.

وقضى برونو فيرنانديز موسما مثمرا مع مانشستر يونايتد، ويعد بالفعل من أهم لاعبي ناديه، كما ظهر ديوغو جوتا بشكل قوي مع ليفربول، وساهم برناردو سيلفا بشكل مؤثر في فوز مانشستر سيتي بلقب

الدوري الإنجليزي الممتاز.

