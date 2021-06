خيب المنتخب الإسباني الآمال في مستهل مشواره بكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، وذلك بتعادله السلبي على ملعبه ووسط جماهيره مع نظيره السويدي أمس الاثنين في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وعلى ملعب لا كارتوخا في إشبيلية هيمن المنتخب الإسباني على مباراته الافتتاحية في البطولة، لكنه فشل في هز الشباك ليخرج بنقطة واحدة رغم أن فريق المدرب يان أندرسون أظهر طموحا ضئيلا في شن الهجمات على مرمى إسبانيا في أمسية شديد الحرارة.

وتفوق الإسبان في الاستحواذ على الكرة، وسدد ألفارو موراتا فرصة سانحة بعيدا، لكن السويد كانت الأقرب للتسجيل بعد أن سدد ألكسندر إيساك كرة بدّل ماركوس يورينتي اتجاهها في القائم قبل الاستراحة.

🇸🇪 Berg scoops over from close range 😮 #EURO2020 pic.twitter.com/pAsdGGjVyh

وافتقر الشوط الثاني للإبداع في الهجوم، حيث قام منتخب السويد بكل ما يلزم لاستنفاد الوقت مع الاعتماد على هجمات مرتدة قليلة، فيما لم يجد الإسبان وسيلة لاختراق التكتل الدفاعي للسويد.

🇸🇪 Alexander Isak shows his class before hitting post 😮 #EURO2020 pic.twitter.com/6X5ZR1Hfjt

وأوضحت المباراة أن المنتخب الإسباني يفتقد شخصية البطل التي كان يتمتع بها في بداية العقد الماضي والتي توج من خلالها بالألقاب الثلاثة (يورو 2008 و2012 ومونديال 2010).

🇪🇸 David Villa wins it late on for Spain! ⚽️

🗓️ #OTD in 2008 🆚 Sweden@SeFutbol | @Guaje7Villa | #EURO2020 pic.twitter.com/LFq9JfoXE3

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021