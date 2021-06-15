البث الحي
كرة قدم

بداية مخيبة لمنتخب إسبانيا في كأس أمم أوروبا

لاعبو إسبانيا نجحوا في السيطرة على اللعب لكنهم فشلوا في هز الشباك (رويترز)
لاعبو إسبانيا نجحوا في السيطرة على اللعب لكنهم فشلوا في هز الشباك (رويترز)
14/6/2021

خيب المنتخب الإسباني الآمال في مستهل مشواره بكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، وذلك بتعادله السلبي على ملعبه ووسط جماهيره مع نظيره السويدي أمس الاثنين في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وعلى ملعب لا كارتوخا في إشبيلية هيمن المنتخب الإسباني على مباراته الافتتاحية في البطولة، لكنه فشل في هز الشباك ليخرج بنقطة واحدة رغم أن فريق المدرب يان أندرسون أظهر طموحا ضئيلا في شن الهجمات على مرمى إسبانيا في أمسية شديد الحرارة.

وتفوق الإسبان في الاستحواذ على الكرة، وسدد ألفارو موراتا فرصة سانحة بعيدا، لكن السويد كانت الأقرب للتسجيل بعد أن سدد ألكسندر إيساك كرة بدّل ماركوس يورينتي اتجاهها في القائم قبل الاستراحة.

وافتقر الشوط الثاني للإبداع في الهجوم، حيث قام منتخب السويد بكل ما يلزم لاستنفاد الوقت مع الاعتماد على هجمات مرتدة قليلة، فيما لم يجد الإسبان وسيلة لاختراق التكتل الدفاعي للسويد.

وأوضحت المباراة أن المنتخب الإسباني يفتقد شخصية البطل التي كان يتمتع بها في بداية العقد الماضي والتي توج من خلالها بالألقاب الثلاثة (يورو 2008 و2012 ومونديال 2010).

ورغم أنه لا يزال قادرا على تهديد منافسيه فإن المنتخب الإسباني أثبت بتعادله أنه ليس ضمن المرشحين بقوة للفوز باللقب الأوروبي هذه المرة.

وستلتقي السويد في المباراة المقبلة مع سلوفاكيا متصدرة المجموعة الخامسة -التي فازت على بولندا 2-1 في وقت سابق أمس الاثنين- في سان بطرسبورغ في 18 يونيو/حزيران الجاري، فيما تحل بولندا ضيفة على إسبانيا في إشبيلية في اليوم التالي.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

قائد المنتخب الدانماركي تقمص دور البطولة في إنقاذ حياة إريكسن وأثار إعجاب العالم

أسهم قائد المنتخب الدانماركي لكرة القدم، سيمون كاير، بدور بارز في إنقاذ حياة زميله كريستيان إريكسن، خلال مباراة فنلندا بيورو 2020، وألهم العالم الصفات الحقيقية التي ينبغي أن يتمتع بها قائد الفريق.

13/6/2021

إسبانيا تستدعي لاعبين إضافيين وتجهز منتخب الشباب لبطولة أوروبا بعد إصابة بوسكيتس بكورونا

أعلن منتخب إسبانيا لكرة القدم استدعاء 5 لاعبين إضافيين للمشاركة في معسكر تدريبي مواز عقب إصابة القائد سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا مطلع الأسبوع، كما يتم تجهيز لاعبو منتخب تحت 21 عاما ليورو 2020.

7/6/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو- هداف البطولة وأول لاعب يشارك في 5 نسخ.. رونالدو يصنع التاريخ في بطولات أوروبا

رونالدو يحتفل بالهدف الثاني (غيتي)

بين “شخبط شخابيط” ورهيبة.. كرة البريميرليغ الجديدة تثير الجدل والخلاف بين الجماهير

كرة البريميرليغ إحدى العلامات المميزة للبطولة ذات الشعبية الكبيرة (رويترز)

بالفيديو- ميسي يسجل ويحتفل بطريقة مارادونا نفسها قبل 34 عاما.. وتكريم الأسطورة يحصد 3 ملايين مشاهدة

ميسي احتفل بالهدف بطريقة مارادونا نفسها منذ 34 عاما (غيتي)

شاهد.. رونالدو يحذر من المشروبات الغازية وينصح بشرب الماء

رونالدو: المجر فريق قوي وسيلعب أمام جمهوره (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو- صحفيون يسألون بايدن عما دار مع أردوغان.. وإجابة غير متوقعة للأول

لحظة توجه بايدن لتحية أردوغان (مواقع التواصل)

سُمي "ثالث الحرمين" بمحضر صلاح الدين واستشهدت 1000 امرأة مرابطة دفاعا عنه وصنف فيه الغزالي "الإحياء".. الأقصى في تاريخنا

المستوطنون يرقصون في ساحة باب العامود ضمن "مسيرة الأعلام".. والاحتلال يقمع مسيرات الفلسطينيين في القدس والضفة

المستوطنين يرقصون في باب العامود (شبكة الأنباء الإنسانية إيرين)

9 أسباب صحية.. لماذا يجب أن تضيف الليمون إلى الشاي الأخضر؟

قد يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون أيضا في منع حصوات الكلى (بيكسابي)