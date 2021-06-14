5 أهداف ومواجهة مثيرة.. هولندا تحبط "ريمونتادا" أوكرانيا في "يورو 2020"

اقتنص المنتخب الهولندي فوزا مثيرا من ضيفه منتخب أوكرانيا في الوقت القاتل، وفاز عليه 3-2 في الدقائق الأخيرة بمستهل مباريات المنتخبين في المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وحصد منتخب هولندا -المتوج باللقب عام 1988- أول 3 نقاط في رصيده بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني بترتيبها بفارق هدف خلف منتخب النمسا (المتصدر) المتساوي معه في نفس الرصيد، بعد تغلبه 3-1 على مقدونيا الشمالية في وقت سابق من اليوم، بينما بقي منتخب أوكرانيا بلا رصيد من النقاط.

وبادر المنتخب الهولندي بالتسجيل عبر لاعبه جورجينيو فاينالدوم (52)، قبل أن يضيف زميله فوتر فيغورست الهدف الثاني (58).

وقلب المنتخب الأوكراني الطاولة على نظيره الهولندي، بعدما سجل نجماه أندريه يارمولنكو ورومان ياريمتشيوك هدفين في الدقيقتين 75 و79 على الترتيب، لكن دينزل دومفريس منح النقاط الثلاث لهولندا بتسجيله الهدف الثالث (85).

فينالدوم بسرعة البرق ⚡️ يباغت دفاعات أوكرانيا ويفتتح التسجيل للمنتخب الهولندي#يورو2020 | #هولندا_اوكرانيا pic.twitter.com/OCZbFiTEQn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 13, 2021