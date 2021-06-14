عبر لاعبو الدانمارك عن استيائهم، اليوم الاثنين، بسبب الموقف الذي وُضع به الفريق عقب سقوط زميلهم كريستيان إريكسن مغشيا عليه خلال مباراتهم الأولى ببطولة أوروبا لكرة القدم يوم السبت، بعد أن تعين عليهم الاختيار بين إكمال المباراة في نفس المساء نفسه أو في صباح اليوم التالي.

وعرض الاتحاد الأوروبي (يويفا) على اللاعبين، عند تجمعهم بغرف الملابس بعد أن شهدوا علاج إريكسن بالملعب عقب سكتة قلبية، استئناف اللقاء مساء السبت أو البدء مجددا يوم الأحد في الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي (10.00 بتوقيت غرينتش).

وأبلغ كاسبر شمايكل حارس الدانمارك الصحفيين، اليوم الاثنين، "وضعونا في موقف لا أعتقد شخصيا أنه يجب وضعنا به".

وأضاف "ربما تطلب الأمر تدخل شخص فوقنا ليقول إن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ قرار وربما يجب الانتظار لليوم التالي".

واتفق معه زميله مارتن بريثويت.

وقال المهاجم "كنا نتمنى خيارا ثالثا للموقف. لم يكن هناك أي خيار جيد واخترنا الأقل سوءا، والكثير من اللاعبين لم يكن بإمكانهم اللعب من الناحية الذهنية".

لكن اليويفا قال إنه تعامل مع الموقف بحرص كما ينبغي في هذا الوقت.

وأوضح اليويفا "تعاملنا بأقصى احترام مع الموقف الحساس للاعبين وتقرر استئناف اللقاء فقط بعد سؤال الفريقين عن إنهاء المباراة في الليلة نفسها".

وأضاف "احتياج اللاعبين إلى 48 ساعة للراحة بين المباريات ألغى الخيارات الأخرى".

وسقط إريكسن مغشيا عليه ونقل للمستشفى بعد أن خضع لإنعاش قلبي رئوي في الملعب. وبعد توقف طويل استكملت المباراة وفازت فنلندا 1-صفر على الدانمارك.

وقال مدرب الدانمارك كاسبر يولماند، أمس الأحد، إنه يعتقد أن اللاعبين ما كان ينبغي أن يعودوا للملعب.

وأعلن الاتحاد الدانماركي للعبة، اليوم الاثنين، أن حالة إريكسن (29 عاما) تبقى مستقرة في المستشفى.