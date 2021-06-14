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شيك يقود التشيك للفوز بهدفين أحدهما من أجمل الأهداف في تاريخ اليورو

تصويبة شيك المذهلة تسكن شباك أسكتلندا (رويترز)
تصويبة شيك المذهلة تسكن شباك أسكتلندا (رويترز)
14/6/2021-|آخر تحديث: 14/6/202107:44 PM (مكة المكرمة)

أحرز باتريك شيك هدفين ثانيهما بتسديدة مذهلة من منتصف الملعب ليقود التشيك للفوز 2-صفر على أسكتلندا، اليوم الاثنين، بملعب هامبدن بارك في بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

ومنح شيك التقدم للفريق الضيف قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول عندما قفز أعلى من مدافعين ليضع الكرة بضربة رأس في المرمى لكن هدفه الثاني بعد 7 دقائق من الاستراحة ربما سيكون من بين الأجمل في تاريخ البطولة.

واصطدمت الكرة بأحد لاعبي التشيك لترتد إلى شيك الذي لمح خروج الحارس ديفيد مارشال من مرماه وسدد كرة مذهلة من نحو 45 مترا بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وانتزعت التشيك صدارة المجموعة الرابعة من إنجلترا التي تغلبت 1-صفر على كرواتيا بملعب ويمبلي أمس الأحد.

المصدر : رويترز

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