صعد تشلسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته أمام بورتو بهدف نظيف في إياب دور الثمانية، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” بمدينة إشبيلية الإسبانية.
أحرز باتريك شيك هدفين ثانيهما بتسديدة مذهلة من منتصف الملعب ليقود التشيك للفوز 2-صفر على أسكتلندا، اليوم الاثنين، بملعب هامبدن بارك في بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".
ومنح شيك التقدم للفريق الضيف قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول عندما قفز أعلى من مدافعين ليضع الكرة بضربة رأس في المرمى لكن هدفه الثاني بعد 7 دقائق من الاستراحة ربما سيكون من بين الأجمل في تاريخ البطولة.
🚀هدف عابر للقارات….😱😱😱
هل سيكون أجمل هدف في البطولة؟#يورو2020#EURO2020 pic.twitter.com/ztYSkOfTaN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2021
واصطدمت الكرة بأحد لاعبي التشيك لترتد إلى شيك الذي لمح خروج الحارس ديفيد مارشال من مرماه وسدد كرة مذهلة من نحو 45 مترا بقدمه اليسرى داخل الشباك.
🥅⚽️المنتخب التشيكي يفتتح التسجيل بعد ارتقاء رائع من باتريك شيك
اسكتلندا 0 جمهورية التشيك 1#يورو2020#EURO2020 pic.twitter.com/WNWJSELRwk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2021
وانتزعت التشيك صدارة المجموعة الرابعة من إنجلترا التي تغلبت 1-صفر على كرواتيا بملعب ويمبلي أمس الأحد.