أسئلة سخيفة وعمل مخز.. شاهد- زيدان يثور في وجه صحفي بأول ظهور له منذ رحيله من ريال مدريد

أثار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الجدل في أول ظهور علني منذ رحيله من نادي ريال مدريد قبل أقل من شهر، ورد على أسئلة صحفي بكلمات حادة.

وأعلن زيدان رحيله عن ريال في 27 مايو/أيار الماضي قبل عام من نهاية عقده، ونشر رسالة عبر صحيفة "آس" الإسبانية برر فيها قرار الاستقالة بخلافه مع الإدارة وعدم حصوله على الدعم اللازم.

وظهر المدرب الفرنسي أمس الأحد في ملعب فالياكس قرب العاصمة الإسبانية مدريد رفقة زوجته لحضور مباراة لنجله لوكا الذي يلعب لفريق رايو فاليكانو.

واقترب أحد الصحفيين من زيدان قرب بوابة الدخول إلى الملعب، وسأله عن الرسالة التي نشرها، وهل حملت إدانة لإدارة ريال مدريد.

ولم يرد زيدان في البداية على كلام الصحفي، ولكنه عاد إليه وخاطبه منزعجا "هل ستستمر في طرح نفس الأسئلة السخيفة؟" فأجابه الصحفي "لا، أريد فقط أن أطرح أسئلة حول الرسالة" ورد المدرب مجددا "نعم، هذا كل شيء؟ هل ستطرح نفس الأسئلة؟ وظيفتك مخزية".

ورد الصحفي "أنا لا أطلب أي شيء آخر، أنا فقط أريد…" قبل أن يقاطعه زيدان بالقول "أنا أعرفك وأنت تعرفني، تعال إلى هنا، توقف (في إشارة إلى المصور) تعال إلى هنا تحدث معي".

ورافق زيدان الصحفي بعيدا عن المصور، وبدا أنه يحرص على أن يشرح للصحفي موقفه، دون أن يظهر ذلك أمام الكاميرات أو ينشر في وسائل الإعلام.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن زيدان يسعى لخوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل، وتم تداول اسمه لخلافة أندريا بيرلو قبل أن تقرر إدارة يوفنتوس التعاقد مع ماسيمليانو أليغري، في وقت أكدت تقارير أخرى أنه يستعد لقيادة المنتخب الفرنسي بعد مونديال 2022 في قطر.

وتعاقد ريال مدريد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لخلافة زيدان الذي فشل في التتويج بأي لقب مع الفريق الموسم الماضي.