كوبا أميركا.. فرصة قد تكون الأخيرة لميسي مع الأرجنتين

يبدأ الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، سعيه الأخير لتحقيق المجد الدولي، غدا الاثنين، عندما تبدأ الأرجنتين حملتها في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا) ضد تشيلي.

وحل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني بالبطولة عامي 2015 و2016، إثر الخسارة في النهائي أمام تشيلي بركلات الترجيح في كلتا النسختين، قبل أن ينال المركز الثالث في النسخة الأخيرة للمسابقة عام 2019، عقب الهزيمة في نصف النهائي أمام البرازيل.

ورغم الفوز على تشيلي في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية قبل عامين، كان من الصعب ابتلاع خسارتي النهائي على ميسي، الذي لم يتمكن من تحقيق النجاح نفسه في مسيرته الكروية على مستوى الأندية مع منتخب بلاده.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات فوزا بكوبا أميركا برصيد 14 لقبا، بفارق لقب وحيد خلف أوروغواي، صاحبة الرقم القياسي؛ لكنها لم تحرز اللقب منذ عام 1993، علما بأنها خسرت النهائي أيضا عامي 2004 و2007.

وتحمل الأرجنتين الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في البطولة العريقة بتسجيلها 462 هدفا في البطولة، كما أنها الأكثر خوضا لمباريات المسابقة، بعدما شاركت في 195 لقاء، ويمكن أن تشعر على الأقل بالارتياح من حقيقة أنها لم تخسر أي مباراة دولية منذ هزيمتها بهدفين دون رد أمام البرازيل بالمربع الذهبي في نسخة البطولة الأخيرة.

وتعادلت الأرجنتين مع تشيلي وكولومبيا في مباراتيها الأخيرتين بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر عام 2022، رغم تقدمها في النتيجة بكلتا المباراتين؛ لكن يبدو أن هناك إيمانا متزايدا داخل الفريق بأفكار المدرب ليونيل سكالوني.

وقال جيوفاني لو سيلسو، لاعب منتخب الأرجنتين، في تصريحات لصحيفة "أوليه" (OLE) الأرجنتينية هذا الأسبوع "الحقيقة هي أن الفريق جيد حقا، المجموعة جيدة بالفعل. نتعرف على بعضنا البعض أكثر وندعم خطط الجهاز الفني".

وأضاف لو سيلسو "كما نعلم، جميع المنتخبات والمباريات في أميركا الجنوبية صعبة جدا. كلها متوازنة وتنافسية للغاية، وندرك أنه لا توجد لقاءات سهلة. ستكون مجموعة صعبة للغاية".

وتأثرت استعدادات تشيلي بسبب إصابة في القدم تعرض لها أليكسيس سانشيز، ولم يكن من المتوقع الآن أن يكون مهاجم إنتر الإيطالي في حالة جيدة حتى مرحلة الأدوار الإقصائية لكوبا أميركا.

وحققت تشيلي 3 انتصارات فقط في النسخة الماضية للبطولة، وخاضت 3 مباريات فقط هذا العام تحت قيادة المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي، الذي تولى المسؤولية في فبراير/شباط الماضي.