كرة القدم ليست أولوية.. دروس من حادثة إريكسن في "يورو 2020"

في أي ظروف أخرى، كان فوز فنلندا 1-صفر على الدانمارك في أول ظهور لها ببطولة كرة قدم كبرى سيمثل حدثا كبيرا للاحتفال.

ولكن بعد سقوط كريستيان إريكسن لاعب الدانمارك مغشيا عليه في أرض الملعب مع اقتراب نهاية الشوط الأول، أمس السبت، كان لاعبو المنتخب الدانماركي هم الأبطال الحقيقيون لهذه الليلة.

وسيظل مشهد زملاء إريكسن، وهم يشكلون حلقة حول زميلهم، والدموع تنهمر على وجوههم، عالقا في الأذهان لفترة طويلة

وعندما غادر الفريقان الملعب في نهاية المطاف، بدا استئناف المباراة غير وارد على الإطلاق.

ورغم أن ما حدث بالتحديد لإريكسن ما زال غير معروف، لم يكن هناك أي شك حيال خطورة الواقعة أو تأثير الصدمة على المنتخب الدانماركي.

وبالتالي اندهش كثيرون من إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" (UEFA) أن المباراة ستستأنف بعد أقل من ساعتين على سقوط إريكسن مغشيا عليه، رغم أنباء استعادته للوعي واستقرار حالته في المستشفى.

وقام لاعبو فنلندا بتحية لاعبي الدانمارك لدى عودتهم إلى الملعب، بينما كانوا يحاولون بطريقة ما التركيز مرة أخرى على بطولة أوروبا، حيث رشحهم كثيرون للعب دور الحصان الأسود.

