البث الحي
كرة قدم

قائد المنتخب الدانماركي تقمص دور البطولة في إنقاذ حياة إريكسن وأثار إعجاب العالم

كاير تصرف بحكمة بعد سقوط إريكسن وأثار إعجاب العالم (رويترز)
كاير تصرف بحكمة بعد سقوط إريكسن وأثار إعجاب العالم (رويترز)
13/6/2021-|آخر تحديث: 13/6/202104:59 PM (مكة المكرمة)

أسهم قائد المنتخب الدانماركي لكرة القدم، سيمون كاير، بدور بارز في إنقاذ حياة زميله كريستيان إريكسن، خلال مباراة فنلندا بيورو 2020، وألهم العالم الصفات الحقيقية التي ينبغي أن يتمتع بها قائد الفريق.

وبعد ما يقرب من 20 دقيقة من استئناف المباراة بين منتخبي الدانمارك وفنلندا، طلب كاير من مدربه كاسبر هيولماند أن يتم تبديله لتأثره الشديد بحادثة إريكسن.

وقال هيولماند "تأثر سيمون بشدة وكان يشك في قدرته على المواصلة. لقد حاول، ولكن كان هذا غير ممكن".

كاير رقم 4 ينطلق نحو إريكسن ليبدأ أولى خطوات إسعافه حتى قبل وصول الأطباء (رويترز)

ملايين الناس عبر الشاشات، في المدرجات وداخل الملعب، كانوا في صدمة ويصلّون أمس السبت بعدما انهار كريستيان إريكسن لاعب خط وسط منتخب الدانمارك، وكان لا بد من إنعاشه داخل الملعب.

ولا يعدّ كاير صديقا مقربا لإريكسن أو قائد المنتخب الدانماركي فحسب، ولكن بعد الحادث، يمكن عدّه أحد أبطال الأمسية.

كان كاير هو من وضع زميله على الأرض في وضع جانبي ثابت ومنعه من بلع لسانه، وهو أيضا من طمأن زوجة إريكسن التي كانت تقف خارج الملعب، وهو من أبلغ زملاءه بتشكيل دائرة حول اللاعب المصاب لمنع رؤيته.

وقال ميكيل بيك مستشار كاير، ولاعب المنتخب الدانماركي السابق، على إنستغرام "أعرفك منذ 17 عاما ولم أكن فخورا بك قط أكثر مما أنا عليه الليلة. أنت بطل حقيقي، أنقذت حياة صديقك كريستيان إريكسن".

وقاد كاير الفريق مرة أخرى إلى الملعب بمجرد استئناف اللعب بعد أن توقفت المباراة مدة ساعتين، ومع ذلك ففي مرحلة ما، كانت الصور والعواطف لليلة الدرامية كثيرة عليه ليتحملها وتم استبداله.

ومن وجهة نظر رياضية بحتة، خاض كاير (32 عاما) كثيرا من التجارب في مسيرته. ففي عمر 21 عاما انتقل إلى فريق فولفسبورغ كموهبة دفاعية كبيرة، ولكنه لم يستطع الوفاء بالتوقعات الكبيرة التي كانت منتظرة منه في البوندسليغا.

وبعد ذلك انتقل إلى فرق: روما وليل وفنربخشة وإشبيلية إذ اعتاد كاير على تغيير الدوريات والبلدان. وفي بعض الأحيان كان لاعبا كبيرا، وفي أحيان أخرى كان لاعبا عاديا، وذلك قبل أن تشهد مسيرته دعما كبيرا غير متوقع في ميلان الإيطالي.

ومعا هو وزلاتان إبراهيموفيتش قادا الفريق من منتصف الجدول للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. كثيرون يرون أن الإنجاز الرئيس يعود لإبراهيموفيتش، ولكن على الأقل تأثير كاير كان عظيما مثله على الأقل.

وقال هيولماند "يلعبان لناديين متنافسين في ميلانو، ولكنّ سيمون وكريستيان حقا أصدقاء مقربون. حياتهما، وحياة أسرتيهما متشابكة".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

طبيب قلب سابق لإريكسن يوضح حالته والاتحاد الدولي للمحترفين يحذر من إرهاق اللاعبين

أوضح طبيب قلب سبق له العمل مع النجم الدانماركي كريستيان إريكسن، الذي نقل إلى المستشفى بعدما سقط مغشيا عليه خلال مواجهة فنلندا بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، الحالة الصحية للاعب الذي صدم سقوطه العالم.

13/6/2021
المزيد من كرة قدم

كرة القدم ليست أولوية.. دروس من حادثة إريكسن في "يورو 2020"

لاعبو منتخب الدانمارك أحاطوا بزميلهم الموجود على الأرض حفاظ على خصوصيته (غيتي)

إريكسن ليس الوحيد.. لاعبون توفوا وآخرون نجوا بأعجوبة بعد سقوطهم مغشيا عليهم

حالة إريكسن الصحية مستقرة والخطر زال عنه (رويترز)

فوضى وكورونا وتطعيمات.. "الماتادور" الإسباني والسعي لاستعادة لقب "يورو 2020"

بعد التتويج باليورو عامي 2008 و2012، ومونديال 2010 مع &#34;الجيل الذهبي&#34; عانى منتخب إسبانيا من حالة ركود بعض الشيء (رويترز)

وضع يده على نقاط الضعف والقوة.. خطة أنشيلوتي لتفجير طاقات فينيسيوس وتألق هازارد مع ريال مدريد

هازارد (يمين) أثناء تبديله مع فينيسيوس خلال مواجهة تشلسي بنصف نهائي ابطال أوروبا (رويترز)
الأكثر قراءة

لتفويت الفرصة على المستوطنين.. حماس تدعو للنفير العام إلى الأقصى الثلاثاء تزامنا مع “مسيرة الأعلام”

فلسطينيون يحتفلون الشهر الماضي قرب مسجد قبة الصخرة بوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال (الأناضول)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

logo

كيف يمكن للرياضيات أن تُحسِّن حياتك؟ خمس خوارزميات حاسوبية تساعدك في حل المشكلات

ما الأفضل الاستحمام ليلا أم صباحا؟