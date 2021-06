أسهم قائد المنتخب الدانماركي لكرة القدم، سيمون كاير، بدور بارز في إنقاذ حياة زميله كريستيان إريكسن، خلال مباراة فنلندا بيورو 2020، وألهم العالم الصفات الحقيقية التي ينبغي أن يتمتع بها قائد الفريق.

وبعد ما يقرب من 20 دقيقة من استئناف المباراة بين منتخبي الدانمارك وفنلندا، طلب كاير من مدربه كاسبر هيولماند أن يتم تبديله لتأثره الشديد بحادثة إريكسن.

وقال هيولماند "تأثر سيمون بشدة وكان يشك في قدرته على المواصلة. لقد حاول، ولكن كان هذا غير ممكن".

ملايين الناس عبر الشاشات، في المدرجات وداخل الملعب، كانوا في صدمة ويصلّون أمس السبت بعدما انهار كريستيان إريكسن لاعب خط وسط منتخب الدانمارك، وكان لا بد من إنعاشه داخل الملعب.

ولا يعدّ كاير صديقا مقربا لإريكسن أو قائد المنتخب الدانماركي فحسب، ولكن بعد الحادث، يمكن عدّه أحد أبطال الأمسية.

كان كاير هو من وضع زميله على الأرض في وضع جانبي ثابت ومنعه من بلع لسانه، وهو أيضا من طمأن زوجة إريكسن التي كانت تقف خارج الملعب، وهو من أبلغ زملاءه بتشكيل دائرة حول اللاعب المصاب لمنع رؤيته.

