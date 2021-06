كشف مورتن بويسن طبيب المنتخب الدانماركي عن كيفية إنقاذ حياة النجم الدانماركي كريستيان إريكسن، وكواليس ما حدث بعد انهياره وسقوطه على الأرض مغشيا عليه خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا أمس السبت في مستهل مشوار الفريقين في يورو 2020.

وقال بويسن لصحيفة "بي تي" الدانماركية "تم استدعاؤنا إلى الملعب عندما سقط كريستيان، كان مستلقيًا على جنبه عندما اقتربنا منه. في البداية، كان يتنفس وينبض، لكن ذلك تغير فجأة".

"Football is a beautiful game and Christian plays it beautifully," says UEFA President Aleksander Čeferin.

Tonight's Star of the Match is Christian Eriksen. Wishing you a speedy recovery, Christian. #EURO2020 pic.twitter.com/gJPa7P2nAx

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021