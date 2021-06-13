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طبيب منتخب الدانمارك يكشف كواليس ما فعله لإنقاذ حياة إريكسن

إريكسن بعد سقوطه مغشيا عليه (رويترز)
إريكسن بعد سقوطه مغشيا عليه (رويترز)
13/6/2021-|آخر تحديث: 13/6/202105:52 PM (مكة المكرمة)

كشف مورتن بويسن طبيب المنتخب الدانماركي عن كيفية إنقاذ حياة النجم الدانماركي كريستيان إريكسن، وكواليس ما حدث بعد انهياره وسقوطه على الأرض مغشيا عليه خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا أمس السبت في مستهل مشوار الفريقين في يورو 2020.

وقال بويسن لصحيفة "بي تي" الدانماركية "تم استدعاؤنا إلى الملعب عندما سقط كريستيان، كان مستلقيًا على جنبه عندما اقتربنا منه. في البداية، كان يتنفس وينبض، لكن ذلك تغير فجأة".

 

 

وأضاف "الأمور تغيرت سريعا (توقف قلبه)، ثم بدأنا إنعاشه. كما رأى الجميع، تلقى الإنعاش القلبي الرئوي، وسرعان ما حصلنا على مساعدة من طبيب الملعب وأعدنا كريستيان (للحياة)".

وأوضح الطبيب ما حدث بعد استفاقة إريكسن قائلا "تحدث معي قبل نقله إلى المستشفى"، حيث تم نقله إلى مستشفى قريب وأصبحت حالته مستقرة بعدما شارف على الموت. ثم تم استئناف المباراة بعد توقفها بسبب حادثته النادرة".

وانهار إريكسن داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، من دون أي تدخل من أي لاعب آخر.

تجربة مشابهة

من ناحية أخرى، قال فابريس موامبا لاعب وسط بولتون واندرارز السابق إن سقوط إريكسن أعاد له بعض الذكريات الأليمة عندما أصيب بأزمة قلبية في الملعب في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2012، واضطر لاعب منتخب إنجلترا السابق تحت 21 عاما إلى الاعتزال وعمره 24 عاما.

وأبلغ موامبا هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) "لقد أعادت (حادثة إريكسن) بعض الأجواء التي حدثت لي، وأعادت المشاعر بعد مشاهدة ما حدث عن بعد ودون معرفة ما سيحدث".

وأضاف "كان الأمر مرعبا، ولكن أحيي الجهاز الطبي، فلقد أدى عملا رائعا مع كريستيان. أحببت أيضا طريقة اتحاد زملائه لحمايته، وأتمنى أن يصبح على ما يرام ويجتاز هذه الأزمة".

المصدر : ماركا + وكالة الأنباء الألمانية

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