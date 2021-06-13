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بعد إريكسن.. حادثة خطيرة أخرى في "يورو 2020"

حالة أحد مشجعي منتخب إنجلترا "خطيرة" بعد سقوطه من الطابق العلوي من ملعب "ويمبلي" (الأناضول)
حالة أحد مشجعي منتخب إنجلترا "خطيرة" بعد سقوطه من الطابق العلوي من ملعب "ويمبلي" (الأناضول)
13/6/2021-|آخر تحديث: 13/6/202110:05 PM (مكة المكرمة)

يبدو أن سوء الطالع يلازم "يورو 2020″، فبعد حادثة سقوط النجم الدانماركي كريستيان إريكسن مغشيا عليه في مواجهة بلاده أمس السبت ضد فنلندا، وقعت حادثة أخرى، اليوم الأحد، في مواجهة إنجلترا وكرواتيا.

وقال متحدث رسمي باسم ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية، إن أحد مشجعي المنتخب الإنجليزي في "حالة خطيرة" بعد سقوطه من الطابق العلوي بالملعب بعد انطلاق المباراة أمام المنتخب الكرواتي.

وقال المتحدث الرسمي إن الواقعة سيتم التحقيق فيها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA).

ووفقا لصحيفة "إيفينينغ ستاندرد" (Evening Standard) اللندنية، فإن المشجع سقط باتجاه المقاعد والخرسانة تحتها.

وسُمح بحضور نحو 22500 متفرج وهو ما يمثل 25% من سعة ملعب ويمبلي في المباراة التي انتصرت فيها إنجلترا بفضل هدف رحيم سترلينغ في الشوط الثاني، ليحصد المنتخب الإنجليزي أول 3 نقاط له في النسخة الحالي من البطولة، وظل المنتخب الكرواتي بلا رصيد.

المصدر : وكالات

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