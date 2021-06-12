البث الحي
كرة قدم

مبابي: لا أعلم إذا كان سان جيرمان هو النادي الأفضل لي

مبابي: علي اتخاذ القرار الصحيح ولكن الأمر صعب ولهذا يجب إعطاء نفسي فرصا لاتخاذ القرار السليم (رويترز)
مبابي: علي اتخاذ القرار الصحيح ولكن الأمر صعب ولهذا يجب إعطاء نفسي فرصا لاتخاذ القرار السليم (رويترز)
12/6/2021

ينتهي عقد النجم الفرنسي كليان مبابي مع باريس سان جيرمان صيف 2022، ولكن الفرنسي الدولي لم يقرر بعد إذا كان سيستمر في "حديقة الأمراء" أو سينتقل إلى ناد آخر.

ويعدّ الفرنسي الدولي (22 عاما) أحد أفضل اللاعبين وأغلاهم في العالم كما أنه أكثر اللاعبين طلبا من كبار أوروبا، في مقدمتهم ريال مدريد الذي ربطته الشائعات بالانتقال إليه.

وفي حديث لمجلة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية، قال مبابي إنه سعيد في الفريق الباريسي لكنه أقرّ بأنه لا يعلم إذا كان هو النادي المثالي له.

وأوضح "علي اتخاذ القرار الصحيح ولكن الأمر صعب، ولهذا يجب إعطاء نفسي فرصا لاتخاذ القرار السليم، أنا في مكان أحبه وأشعر بالراحة، ولكن هل هو المكان الأفضل لي؟ لا أملك الجواب حتى الآن".

وفي حال قرر مبابي مغادرة فريقه فإنه سيعلمهم بطريقة مباشرة بعيدا عن الأساليب الملتوية أو "خيانة" الفريق.

وتابع "سان جيرمان يتفهم طلبي، لأنهم يعلمون أنني لن أقدم على أي انتقال غادر. كي تكون لاعبا كبيرا عليك أن تتعلم كيف تقدم على خطواتك خارج الملعب، بوضوح وشفافية ورقي".

وكان القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قال لصحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية "سأكون واضحا، مبابي سيبقى في باريس ولن نبيعه أبدا، ولن يتركنا مجانا أبدا، مبابي لديه كل شيء يحتاج إليه في باريس".

وأضاف "أين يمكنه الذهاب؟ أي ناد يمكنه منافسة سان جيرمان اليوم في ما يتعلق بالطموح؟ كل ما يمكنني قوله إن الأمور على ما يرام، وأتمنى التوصل إلى اتفاق (لتجديد العقد)".

وتابع "هذه باريس، وهذه بلاده، ولديه مهمة لا تتعلق فقط بكرة القدم، بل بالترويج للدوري الفرنسي ولبلاده ولعاصمته".

وأنهى سان جيرمان الموسم بلقب واحد كبير هو كأس فرنسا، عقب خسارة الدوري لمصلحة ليل بفارق نقطة واحدة، وخرج من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

المصدر : الصحافة الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

طبيب منتخب الدانمارك يكشف كيف أنقذ حياة إريكسن بعدما توقف قلبه؟.. ولاعب إنجليزي سابق يكشف تجربة مشابهة

إريكسن بعد سقوطه مغشيا عليه (رويترز)

الاتحاد الدولي للمحترفين حذر من إرهاق اللاعبين.. طبيب قلب سابق لإريكسن يوضح حالة قلبه

إريكسن بعدما استفاق من غيبوبته إثر نجاح عملية إنعاش قلبه (رويترز)

شاهد.. لوكاكو يقود بلجيكا لفوز كبير على روسيا

لوكاكو سجل ثنائية وأفصح مبكرا عن نواياه في المنافسة على لقب هداف البطولة (غيتي)

بعد صدمة إريكسن.. شاهد-فنلندا تهزم الدانمارك بأصعب مباراة في يورو 2020

فنلندا خطفت فوزا ثمينا من الدانمارك (رويترز)
الأكثر قراءة
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

ما الأفضل الاستحمام ليلا أم صباحا؟

قرية النائمين.. لماذا يسقط أهالي “كالاتشي” في سبات مفاجئ؟

على مدى عامين احتار العلماء والأطباء والمسؤولون في تفسير ما يحدث لأهالي قرية كالاتشي (مواقع التواصل الاجتماعي)

اكتشاف فراغات في الكون تخالف نظرية النسبية.. هل أخطأ آينشتاين؟

فراغات في الكون تخالف قوانين الفيزياء التي وردت في نظرية النسبية (فريق مسح الطاقة المظلمة)