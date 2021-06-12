مبابي: لا أعلم إذا كان سان جيرمان هو النادي الأفضل لي

ينتهي عقد النجم الفرنسي كليان مبابي مع باريس سان جيرمان صيف 2022، ولكن الفرنسي الدولي لم يقرر بعد إذا كان سيستمر في "حديقة الأمراء" أو سينتقل إلى ناد آخر.

ويعدّ الفرنسي الدولي (22 عاما) أحد أفضل اللاعبين وأغلاهم في العالم كما أنه أكثر اللاعبين طلبا من كبار أوروبا، في مقدمتهم ريال مدريد الذي ربطته الشائعات بالانتقال إليه.

وفي حديث لمجلة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية، قال مبابي إنه سعيد في الفريق الباريسي لكنه أقرّ بأنه لا يعلم إذا كان هو النادي المثالي له.

وأوضح "علي اتخاذ القرار الصحيح ولكن الأمر صعب، ولهذا يجب إعطاء نفسي فرصا لاتخاذ القرار السليم، أنا في مكان أحبه وأشعر بالراحة، ولكن هل هو المكان الأفضل لي؟ لا أملك الجواب حتى الآن".

وفي حال قرر مبابي مغادرة فريقه فإنه سيعلمهم بطريقة مباشرة بعيدا عن الأساليب الملتوية أو "خيانة" الفريق.

وتابع "سان جيرمان يتفهم طلبي، لأنهم يعلمون أنني لن أقدم على أي انتقال غادر. كي تكون لاعبا كبيرا عليك أن تتعلم كيف تقدم على خطواتك خارج الملعب، بوضوح وشفافية ورقي".

وكان القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قال لصحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية "سأكون واضحا، مبابي سيبقى في باريس ولن نبيعه أبدا، ولن يتركنا مجانا أبدا، مبابي لديه كل شيء يحتاج إليه في باريس".

وأضاف "أين يمكنه الذهاب؟ أي ناد يمكنه منافسة سان جيرمان اليوم في ما يتعلق بالطموح؟ كل ما يمكنني قوله إن الأمور على ما يرام، وأتمنى التوصل إلى اتفاق (لتجديد العقد)".

وتابع "هذه باريس، وهذه بلاده، ولديه مهمة لا تتعلق فقط بكرة القدم، بل بالترويج للدوري الفرنسي ولبلاده ولعاصمته".

وأنهى سان جيرمان الموسم بلقب واحد كبير هو كأس فرنسا، عقب خسارة الدوري لمصلحة ليل بفارق نقطة واحدة، وخرج من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.