شاهد- لاعبو منتخب إندونيسيا يطالبون بوقف عزف نشيدهم الوطني بسبب رفع الأذان

قبل مواجهة الإمارات وإندونيسيا في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022؛ عُزف -كالعادة- النشيدان الوطنيان للبلدين، ولكن أمرا ما حصل وطلب لاعبو منتخب إندونيسيا وقف عزف نشيد بلادهم.

فخلال عزف النشيد، حان وقت أذان المغرب الذي صدح من أحد مساجد دبي في الإمارات، فسارع لاعبو إندونيسيا لمطالبة المسؤولين بإيقاف النشيد حتى انتهاء المؤذن من رفع الأذان.

وكانت الإمارات سحقت أمس الجمعة ضيفتها إندونيسيا بخماسية نظيفة محققة انتصارها الثالث على التوالي في المجموعة السابعة بالدور الثاني للتصفيات الآسيوية.

وبهذا الانتصار؛ قبضت الإمارات على المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطتين خلف فيتنام المتصدرة.

وتتأهل المنتخبات التي تتصدر المجموعات إلى الدور النهائي للتصفيات بجانب أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني في 8 مجموعات.