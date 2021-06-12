حقائق وأرقام كوبا أميركا 2021

تنطلق غدا الأحد في البرازيل النسخة الـ47 لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا) بمشاركة 10 دول.

وتاليا أرقام وحقائق عن النسخة الحالية التي احتضنتها البرازيل -وهي واحدة من أكثر الدول المتضررة من جائحة كورونا- لاستضافة كوبا أميركا بعد استبعاد كولومبيا والأرجنتين من استضافة منافسات البطولة بسبب اضطرابات سياسية في الأولى، وزيادة عدوى الوباء في الأخرى.

الدول المشاركة: الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وباراغواي وبيرو وأوروغواي وفنزويلا.

الملاعب: نيلتون سانتوس (ريو دي جانيرو)، ماراكانا (ريو دي جانيرو)، الملعب الأولمبي (غويانيا)، ملعب بانتانال (كويابا)، ماني غارينشا (برازيليا).

المباراة الافتتاحية: البرازيل ضد فنزويلا في ملعب ماني غارينشا في برازيليا في 13 يونيو/حزيران الجاري.

النهائي: ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو في 10 يوليو/تموز المقبل.

سجل الفائزين بالبطولة

– حصدت أوروغواي 15 لقبا

– حصدت الأرجنتين 14 لقبا

– حصدت البرازيل 9 ألقاب

– حصدت كل من تشيلي وباراغواي وبيرو اللقب مرتين

– حصلت بوليفيا وكولومبيا على اللقب مرة واحدة لكل منهما

– لم تفز الإكوادور وفنزويلا باللقب سابقا

أكبر انتصار: الأرجنتين على الإكوادور 12-صفر (أوروغواي 1942).

أكثر منتخب تسجيلا للأهداف في كل النسخ: الأرجنتين برصيد 455 هدفا.

أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة: منتخب البرازيل برصيد 46 هدفا في نسخة 1949 بالبرازيل.

أبرز الهدافين: نوربرتو مينديز (الأرجنتين)، زيزينيو (البرازيل) 17 هدفا لكل منهما.

الأكثر تسجيلا في نسخة واحدة: البرازيلي غاير دا روسا بينتو (نسخة 1949)، الأرجنتيني أومبرتو ماسكيو (1957)، خافيير أمبرويس من أوروغواي (1957) برصيد 9 أهداف لكل منهم.