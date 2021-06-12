أغلبية البرازيليين يعارضون استضافة بلادهم لكوبا أميركا

‬أظهرت نتيجة استطلاع للرأي، أمس الجمعة، أن ثلثي البرازيليين تقريبا يعارضون استضافة بلادهم لكأس كوبا أميركا لكرة القدم، وسط مخاوف من تفشي كورونا (كوفيد-19).

وأعلن اتحاد أميركا الجنوبية للعبة الأسبوع الماضي على نحو مفاجئ نقل مقر البطولة، التي تنطلق بعد غد الأحد، إلى البرازيل بدعم من رئيس البلاد جايير بولسونارو.

ورحبت البرازيل بالبطولة بعد فشل فكرة التنظيم المشترك بسبب الاحتجاجات الشعبية في كولومبيا، وانسحاب الأرجنتين لتزايد الإصابات بالفيروس.

وقلل بولسونارو من خطورة الفيروس، وعارض إجراءات العزل العام رغم أن الوباء تسبب في وفاة أكثر من 480 ألف برازيلي. وشكك خبراء الصحة ومحاكم ولاعبون في حكمة قرار نقل البطولة إلى البرازيل، في وقت انسحب كبار الرعاة من البطولة.

وأوضح استطلاع أجرته شركة "إكس بي إبيسبي" أن 64% من المصوتين يعارضون استضافة البطولة مقابل موافقة 29%.

واعتمد الاستطلاع على ألف مقابلة جرت بين 7 و10 يونيو/حزيران الجاري.