أحد المرشحين البارزين للفوز بلقب "يورو 2020".. منتخب بلجيكا يستهل رحلته بمواجهة روسيا

يستهل المنتخب البلجيكي اليوم السبت مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بمواجهة نظيره الروسي في سان بطرسبرغ بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، وذلك في الوقت الذي يأمل فيه "الجيل الذهبي" للمنتخب البلجيكي في التتويج بلقب كبير.

وأحرز البلجيكيون المركز الثالث بمونديال 2018 في روسيا، وتصدر المنتخب التصنيف العالمي لفترة طويلة، لكن نجومه البارزين، أمثال روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين، يتطلعون إلى فوز "الجيل الذهبي" الحالي بأول لقب على المستوى الدولي.

ويغيب دي بروين، الذي يعد من العناصر الأساسية، عن الصفوف في مباراة اليوم بسبب الإصابات التي كان قد تعرض لها في الوجه، حيث لم يتوجه برفقة المنتخب إلى سان بطرسبرغ.

وعلى الجانب الآخر يفتقد المنتخب الروسي جهود لاعب خط الوسط أندري موستوفوي الذي استبعد من البطولة إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، وقد استدعي رومان يفغينيف ليحل مكانه.

وتشهد المجموعة الثانية اليوم أيضا لقاء الدانمارك مع فنلندا، في حين تشهد المجموعة الأولى لقاء لمنتخبي ويلز وسويسرا بعد أن افتتحت منافسات البطولة مساء الجمعة بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره التركي بثلاثية نظيفة.