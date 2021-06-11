مبابي رفض اعتذار جيرو.. كواليس خلاف لاعبي منتخب فرنسا

تحدثت تقارير إعلامية أن الفرنسي كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رفض اعتذار زميله في المنتخب أوليفيه جيرو، نجم تشلسي، بعد انتقاد الأخير لمبابي على أدائه في فوز فرنسا على بلغاريا بثلاثية نظيفة.

وجلس جيرو على مقاعد البدلاء في بداية المباراة الودية الثلاثاء الماضي، قبل أن يشترك بدلا من كريم بنزيمة ليسجل هدفين في اللقاء، الذي انتهى بفوز أبطال العالم.

وأبدى جيرو غضبه من مبابي في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة، حيث اشتكى من أن المهاجم الشاب لم يمرر إليه الكرة في عدة مناسبات.

وخلال فترة وجودهما معا على أرض الملعب، كانت هناك تمريرة واحدة فقط بين جيرو ومبابي، حيث مرر لاعب تشلسي الكرة إلى نجم سان جيرمان، الذي لم يرد بتمرير الكرة إليه في مناسبة أخرى.

وبحسب التقارير، أراد مبابي الغاضب عقد مؤتمر صحفي للدفاع عن نفسه بعد سماع تعليقات جيرو؛ لكن الفرنسي ديديه ديشامب مدرب المنتخب عارض هذه الفكرة.

بدوره نفى بول بوغبا، زميل مبابي وجيرو في منتخب "الديوك"، الشائعات التي تم تداولها مؤخرا عن وجود خلاف بين اللاعبين، في صفوف المنتخب الفرنسي الساعي للفوز بالبطولة القارية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما توج بها عامي 1984 و2000.

وقال بوغبا مازحا -في مؤتمر صحفي أمس الخميس- إن "التوترات الوحيدة هي على الظهر والساقين. أخصائيو العلاج الطبيعي موجودون من أجل ذلك".

وأضاف بوغبا "بصراحة، إنني أعيش داخل المنتخب، لا يوجد شيء، هناك دائما جو جيد للغاية مع الجميع. سنذهب مباشرة إلى الموضوع بين أوليفييه (جيرو) و (كليان) مبابي، لا يوجد شيء على الإطلاق".

وأوضح بوغبا "أعتقد أن ما قيل ربما تم نقله بشكل سيئ. كيليان، وفقا لقدراته، يمكنه التسجيل وتقديم الكثير من التمريرات، إنه يقوم بذلك، يلعب مع الفريق على الرغم من أنني أخبره دائما أنه سيكون من الجيد أن يدافع قليلا أكثر".

وأكد "لا يوجد شيء، لم يحدث شيء، لا أشعر بأي توتر، لا شيء على الإطلاق".