البث الحي
كرة قدم

مبابي رفض اعتذار جيرو.. كواليس خلاف لاعبي منتخب فرنسا

جيرو (يسار) انتقد أداء مبابي في ودية فرنسا ضد بلغاريا (رويترز)
جيرو (يسار) انتقد أداء مبابي في ودية فرنسا ضد بلغاريا (رويترز)
11/6/2021

تحدثت تقارير إعلامية أن الفرنسي كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رفض اعتذار زميله في المنتخب أوليفيه جيرو، نجم تشلسي، بعد انتقاد الأخير لمبابي على أدائه في فوز فرنسا على بلغاريا بثلاثية نظيفة.

وجلس جيرو على مقاعد البدلاء في بداية المباراة الودية الثلاثاء الماضي، قبل أن يشترك بدلا من كريم بنزيمة ليسجل هدفين في اللقاء، الذي انتهى بفوز أبطال العالم.

وأبدى جيرو غضبه من مبابي في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة، حيث اشتكى من أن المهاجم الشاب لم يمرر إليه الكرة في عدة مناسبات.

وخلال فترة وجودهما معا على أرض الملعب، كانت هناك تمريرة واحدة فقط بين جيرو ومبابي، حيث مرر لاعب تشلسي الكرة إلى نجم سان جيرمان، الذي لم يرد بتمرير الكرة إليه في مناسبة أخرى.

وبحسب التقارير، أراد مبابي الغاضب عقد مؤتمر صحفي للدفاع عن نفسه بعد سماع تعليقات جيرو؛ لكن الفرنسي ديديه ديشامب مدرب المنتخب عارض هذه الفكرة.

بدوره نفى بول بوغبا، زميل مبابي وجيرو في منتخب "الديوك"، الشائعات التي تم تداولها مؤخرا عن وجود خلاف بين اللاعبين، في صفوف المنتخب الفرنسي الساعي للفوز بالبطولة القارية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما توج بها عامي 1984 و2000.

وقال بوغبا مازحا -في مؤتمر صحفي أمس الخميس- إن "التوترات الوحيدة هي على الظهر والساقين. أخصائيو العلاج الطبيعي موجودون من أجل ذلك".

وأضاف بوغبا "بصراحة، إنني أعيش داخل المنتخب، لا يوجد شيء، هناك دائما جو جيد للغاية مع الجميع. سنذهب مباشرة إلى الموضوع بين أوليفييه (جيرو) و (كليان) مبابي، لا يوجد شيء على الإطلاق".

وأوضح بوغبا "أعتقد أن ما قيل ربما تم نقله بشكل سيئ. كيليان، وفقا لقدراته، يمكنه التسجيل وتقديم الكثير من التمريرات، إنه يقوم بذلك، يلعب مع الفريق على الرغم من أنني أخبره دائما أنه سيكون من الجيد أن يدافع قليلا أكثر".

وأكد "لا يوجد شيء، لم يحدث شيء، لا أشعر بأي توتر، لا شيء على الإطلاق".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

تحذير من تفشي سلالات كورونا الجديدة في "يورو 2020"

ناشدت وكالة أوروبية كل من لديه أعراض تشير لإصابته بكورونا عدم حضور مباريات في “يورو 2020” التي تنطلق الليلة، وحثت الجماهير على وضع أقنعة الوجه عند حضور مباريات بملاعب يسمح فيها بحضور 50% من الجماهير.

11/6/2021
رابط خارجي

يورو 2020

كل ما تريد معرفته عن بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)

10/6/2021
المزيد من كرة قدم

الأضخم في التاريخ.. كم سيجني المنتخب المتوّج بيورو 2020؟

بطولة أمم أوروبا تنطلق اليوم الجمعة بمشاركة 24 منتخبا (غيتي)

لماذا لم يتم تطعيم اللاعبين بلقاح كورونا قبل المشاركة في بطولة أمم أوروبا؟

المخاوف من إصابة اللاعبين بكورونا طغت على تحضيرات المنتخبات ليورو 2020 (رويترز)

شاهد.. مبادرة إنسانية لمانشستر سيتي

مانشستر سيتي أرسل درعي الدوري ورابطة الأندية إلى مشجعة مريضة في المستشفى (مواقع التواصل)

خمسة أرقام قياسية حققها ميسي يصعب على رونالدو تحطيمها

التتويج بالكرة الذهبية 6 مرات أحد الأرقام التي يملكها ميسي ويصعب على رونالدو تحطيمها (غيتي)
الأكثر قراءة
logo

رقمٌ واحد فقط هو ما يتحكم في كل الكون!

لهزيمة الكرش.. قبل كم ساعة من النوم يجب الامتناع عن الأكل؟ وكم خطوة تحتاج لتحرقه؟

اعتقالات في القدس ومواجهات بالضفة.. شرطة الاحتلال توافق على إقامة “مسيرة الأعلام” من باب العامود والمقاومة تحذّر

قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الأطفال الفلسطينيين بالقدس المحتلة (رويترز)

سرقة 26 مليون كلمة مرور من 3 ملايين حاسوب شخصي.. هل أنت ضمن الضحايا؟

البيانات الشخصية يمكن جمعها عن طريق برامج ضارة مخترقة مثبتة من قبل مهاجم يحاول سرقة عملة مشفرة أو ارتكاب نوع مماثل من الجرائم (الجزيرة)