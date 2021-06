شاهد.. مبادرة إنسانية لمانشستر سيتي

أرسل مانشستر سيتي درعي الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) ورابطة الأندية إلى مشجعة مريضة في أحد المستشفيات بمدينة بلاكبول في أيرلندا.

ونشرت لافين روبسون مشجعة "الفريق السماوي" مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر أظهر درعي البطولتين -اللتين توج بهما السيتي هذا الموسم- بجوار سريرها في المستشفى، وسط حضور بعض العاملين الحاملين أعلام الفريق.

Shared the experience with the staff at trinity hospice pic.twitter.com/GkuGmBMDfl

ورافق البطولتين اللاعب الأسكتلندي السابق بول ديكوف، وقضى بعض الوقت مع لافين داخل المستشفى، حيث سُمح لها برؤية الدرعين لأول مرة عن قرب.

وغردت لافين على تويتر "أريد فقط شكر بول ديكوف على قضاء فترة ما بعد الظهيرة معي ولإحضار كأس الدوري الممتاز وكأس الدوري معه، لم يخطر ببالي مطلقا أنني سأراهما عن قرب".

من جانبه، قال ديكوف في تغريدة عبر حسابه "أود أن أقدم الشكر الجزيل لكل من شارك في هذا اليوم، لقد قضيت وقتا رائعا مع أروع الأشخاص، خاصة لافين روبسون، أنت سيدة جميلة، وكان من دواعي سروري أن أمضيت فترة الظهيرة معك".

بدوره، علق حساب النادي مغردا "جميل جدا أن ترى الجوائز مع أسطورة! يبدو ديكوف على ما يرام أيضا، نرسل أطيب التمنيات لك لافين، من الجميع في المدينة، نتمنى أن تكوني قد قضيت ظهيرة جميلة".

Just want to say thank you to @OfficialPDickov for spending the afternoon with me and to bring the premier league trophy and the league cup trophy with you never thought i would see them that close up pic.twitter.com/MmnSvR1q9D

Would just like to say a huge thank you to everyone involved for this today……I had an amazing time with the most wonderful people, especially @laveen52 you are a beautiful, beautiful lady & it was an absolute pleasure to have spent the afternoon with you 💙💙💙 https://t.co/sEIOVt7CJC

So lovely to see the trophies with a legend! 🤩 @OfficialPDickov looks alright too 😆😉

Sending best wishes to you Laveen, from everyone at City! Hope you had a lovely afternoon! 💙

— Manchester City (@ManCity) June 9, 2021