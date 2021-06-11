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شاهد.. مبادرة إنسانية لمانشستر سيتي

مانشستر سيتي أرسل درعي الدوري ورابطة الأندية إلى مشجعة مريضة في المستشفى (مواقع التواصل)
مانشستر سيتي أرسل درعي الدوري ورابطة الأندية إلى مشجعة مريضة في المستشفى (مواقع التواصل)
11/6/2021

أرسل مانشستر سيتي درعي الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) ورابطة الأندية إلى مشجعة مريضة في أحد المستشفيات بمدينة بلاكبول في أيرلندا.

ونشرت لافين روبسون مشجعة "الفريق السماوي" مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر أظهر درعي البطولتين -اللتين توج بهما السيتي هذا الموسم- بجوار سريرها في المستشفى، وسط حضور بعض العاملين الحاملين أعلام الفريق.

ورافق البطولتين اللاعب الأسكتلندي السابق بول ديكوف، وقضى بعض الوقت مع لافين داخل المستشفى، حيث سُمح لها برؤية الدرعين لأول مرة عن قرب.

وغردت لافين على تويتر "أريد فقط شكر بول ديكوف على قضاء فترة ما بعد الظهيرة معي ولإحضار كأس الدوري الممتاز وكأس الدوري معه، لم يخطر ببالي مطلقا أنني سأراهما عن قرب".

من جانبه، قال ديكوف في تغريدة عبر حسابه "أود أن أقدم الشكر الجزيل لكل من شارك في هذا اليوم، لقد قضيت وقتا رائعا مع أروع الأشخاص، خاصة لافين روبسون، أنت سيدة جميلة، وكان من دواعي سروري أن أمضيت فترة الظهيرة معك".

بدوره، علق حساب النادي مغردا "جميل جدا أن ترى الجوائز مع أسطورة! يبدو ديكوف على ما يرام أيضا، نرسل أطيب التمنيات لك لافين، من الجميع في المدينة، نتمنى أن تكوني قد قضيت ظهيرة جميلة".

 

المصدر : وكالة سند

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