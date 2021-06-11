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تحذير من تفشي سلالات كورونا الجديدة في "يورو 2020"

المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية حث الجماهير على وضع أقنعة الوجه عند حضور مباريات (غيتي)
المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية حث الجماهير على وضع أقنعة الوجه عند حضور مباريات (غيتي)
11/6/2021

ناشدت وكالة أوروبية، أمس الخميس، كل من لديه أعراض تشير إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار عدم حضور أي مباريات في بطولة أوروبا (يورو 2020) لكرة القدم التي تنطلق الليلة، كما حثت جمهور اللعبة على وضع أقنعة الوجه عند حضور مباريات في ملاعب يسمح فيها بحضور 50% من العدد الإجمالي للجمهور.

وجاءت هذه التحذيرات وسط مخاوف من انتشار العدوى خلال البطولة التي تأجلت من العام الماضي خوفا من الفيروس الذي بث الرعب في القلوب حول العالم.

وستقام مباريات البطولة التي تستمر شهرا كاملا في 11 مدينة عبر القارة، بينما سمحت بعض الدول بعودة الجمهور إلى المدرجات بنسب متفاوتة.

وستسمح بودابست بعودة الجمهور بصورة طبيعية كاملة، بينما ستسمح سان بطرسبورغ وباكو بحضور 50% من القدرة الاستيعابية للملاعب، في حين ستسمح أمستردام وبوخارست وكوبنهاغن وغلاسغو وروما وإشبيلية بنسبة تتراوح ما بين 25 و45%. وستسمح ميونخ بحضور جماهيري محدود بنسبة 22%.

أما ملعب "ويمبلي" اللندني الشهير الذي ستقام فيه المباراة النهائية فسيسمح في البداية بنسبة 25%.

ويقدر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها عدد الحضور الجماهيري في مباريات البطولة بنحو نصف مليون مشجع.

وقال المركز في تقرير "في حالة تنظيم أحداث تتضمن تجمعات كبيرة مثل بطولة أوروبا لكرة القدم دون إجراءات كافية لاحتواء العدوى، فإن مخاطر انتشار العدوى بكوفيد-19 على المستويين المحلي والأوروبي عامة، بما في ذلك السلالات الجديدة، سترتفع".

وأضاف التقرير "أي شخص لديه أعراض تطابق أعراض كوفيد-19، لا يجب عليه حضور أي مباريات أو أحداث بعد المباريات بغض النظر عن وضعه بالنسبة للتطعيم".

وحث التقرير السلطات في الدول الأوروبية على توفير الفحوص للجماهير بالقرب من الملاعب.

المصدر : وكالات

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