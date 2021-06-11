الأكبر والأصغر والأكثر مشاركة.. أرقام من "يورو 2020"

لا تتصدر بلجيكا التصنيف العالمي للمنتخبات قبل مشاركتها في بطولة أوروبا لكرة القدم لكنها تملك التشكيلة الأكثر خبرة في البطولة التي تنطلق الليلة.

وخاضت تشكيلتها المكونة من 26 لاعبا 1338 مباراة دولية بمتوسط يبلغ 50 مباراة لكل لاعب، مما يؤكد خبرة فريق المدرب روبرتو مارتينيز.

وخاض 4 لاعبين من الفريق بالفعل 100 مباراة دولية، والجناح دريس ميرتنز سيخوض مباراته 99، إذا دخل التشكيلة الأساسية أمام روسيا في سان بطرسبورغ غدا السبت كما هو متوقع، وذلك في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثانية.

وتجاوز 19 لاعبا آخر في البطولة 100 مباراة دولية، على رأسهم كريستيانو رونالدو الذي خاض مباراته 175 مع البرتغال، أمس الأربعاء، خلال الفوز على إسرائيل وديا.

ورفع رصيده أيضا من الأهداف إلى 104 أهداف ليقترب أكثر من أن يصبح الهداف التاريخي للمباريات الدولية.

ويحمل رونالدو بالفعل الرقم القياسي في عدد المباريات ببطولة أوروبا برصيد 21 مباراة وسيشارك في بطولته الخامسة.

ورغم بلوغه 36 عاما، فإنه ليس أكبر اللاعبين سنا في البطولة، إذ يبلغ الحارس الهولندي مارتن ستيكلنبرغ، 38 عاما بعدما عاد من الاعتزال الدولي ليحجز مقعده في تشكيلة هولندا في مارس/آذار الماضي.

وفي بداية البطولة سيكون عمره أصغر سنا بعام ونصف العام بالضبط من الحارس المجري غابور كيراي اللاعب الوحيد البالغ عمره 40 عاما الذي شارك في البطولة عندما حرس مرمى منتخب بلاده في 2016.

وسيكون البولندي كاسبر كوزوفسكي أصغر لاعب في بطولة 2020، إذ إنه أحد لاعبين اثنين يبلغ عمرهما 17 عاما، وهو أمر لم يحدث من قبل.

وسيبلغ الإنجليزي جود بيلينغهام 18 عاما في 29 يونيو/حزيران الجاري وقد يشارك في دور الـ16 في يوم عيد ميلاده في حال بلغت إنجلترا هذا الدور، بينما سيبلغ كوزوفسكي 18 عاما في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتملك إسبانيا أصغر تشكيلة بمتوسط 24 عاما ونصف العام، بينما السويد هي الأكبر بمتوسط يبلغ 29 عاما وشهرين. وأصغر قائد هو الأسكتلندي أندرو روبرتسون، ظهير ليفربول ويبلغ من العمر 27 عاما.

وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن تشلسي ومانشستر سيتي، طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا، أكثر ناديين يضمان لاعبين في البطولة بواقع 15 لاعبا لكل منهما ويليهما بايرن ميونخ بـ14 لاعبا.

وتملك إنجلترا أكبر تشكيلة من اللاعبين المحليين، حيث يلعب 23 بين 26 لاعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتليها إيطاليا بـ22 لاعبا في الدوري المحلي، وروسيا التي تملك العدد نفسه من بطولتها المحلية.

وفي المقابل، ضمت تشكيلة فنلندا وسلوفاكيا لاعبا واحدا فقط من الدوري المحلي في البلدين.

واختار الاتحاد الأوروبي (اليويفا) 19 طاقما للتحكيم في البطولة من 14 دولة مختلفة بينها طاقم زائر من الأرجنتين.

ويوجد أيضا 22 حكما مساعدا للفيديو من 8 دول مختلفة، بالمقر الرئيسي لليويفا في نيون بسويسرا.