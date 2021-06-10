أعلن تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، اليوم الخميس، قائمة فريقه في كأس أمم أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا)، وسط معارضة لاستضافة للبطولة وترقب لقرار المحكمة بخصوصها.

ويتصدر نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي القائمة التي أعلنها تيتي، بينما من المقرر أن تفصل أعلى محكمة في البرازيل في وقت لاحق من اليوم الخميس في مصير البطولة المثيرة للجدل، ومدى إمكانية إقامتها في البرازيل.

📹 Resumen y los goles de la victoria de visitante, de la @cbf_futebol sobre la @albirroja, por la fecha 8️⃣ de las #EliminatoriasSudamericanas 🇵🇾 0 🆚 2 🇧🇷 🔹 @neymarjr igualó a Zico y Romário como los mayores goleadores de 🇧🇷 en #EliminatoriasSudamericanas (11 goles). 🔥⚽ pic.twitter.com/ZX7EkZLIsj — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 9, 2021

وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين وكولومبيا البطولة، لكن تم سحب ملف البطولة من البلدين.

وجرى استبعاد الأرجنتين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما استبعدت كولومبيا بسبب التوتر السياسي في البلاد.

لكن البرازيل أيضا تعاني بشدة من جائحة كورونا، مما دفع الحزب الاشتراكي وعمال المعادن للجوء إلى المحكمة لمنع إقامة البطولة في بلدهم.

وهناك حالة من الريبة أيضا بين اللاعبين لكن حال إقامة البطولة في موعدها، فإن نيمار ورفاقه في المنتخب البرازيلي سيواجهون فنزويلا في الافتتاح يوم الأحد في برازيليا.

وتعافى تياغو سيلفا مدافع تشلسي الإنجليزي حاليا من إصابة، ويستعد لخلافة رودريغو كايو لاعب فلامينغو، في قائمة السامبا.

وتقام فعاليات كوبا أميركا دون جماهير بسبب جائحة كورونا.