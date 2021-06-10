خطف الطفل الاستعراضي لوكا رينولدز الأضواء في منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أظهر خلاله قدرته الفائقة على أداء إحدى مهارات كرة القدم بشكل قد لا يستطيع حتى أبرز النجوم تنفيذه.

وظهر رينولدز في المقطع الذي نشره عبر حسابه على تيك توك (TikTok)، وتداولته حسابات أخرى بمنصات التواصل، وهو يتحكم في الكرات العالية المُمرة إليه من مسافة بعيدة من خلال اللمسة الأولى، دون أن تبتعد عن قدميه بشكل لا يصدق نظرا لسرعة وقوة الكرة التي يتحكم فيها بقدميه.

وأظهر الطفل البريطاني تدرجا في درجات صعوبة استلام الكرة والتحكم فيها، حيث بدأ بشكل معتاد وفق ما يفعله معظم اللاعبين بسهولة، ثم تدرج في الصعوبة عن طريق الاستلام بكعب القدم، ثم الاستلام بالقدمين معا في مهارة نادرة جدا.

وحقق المقطع أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر تويتر (Twitter)، بالإضافة إلى ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة عبر أحد الحسابات الرياضية في تيك توك، في حين لم يتجاوز 6 آلاف مشاهدة عبر حساب الطفل الشخصي لأنه قبل هذا المقطع لم يكن مشهورا، لكن من المؤكد أن الحال تغيرت تماما بعد الانتشار الواسع لمهارته الفريدة.