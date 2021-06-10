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طفل استعراضي يحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة بمقطع لمهارة فريدة في كرة القدم

هوس الأطفال بكرة القدم قد يجعلهم يتفوقون في بعض المهارات الفنية على كبار النجوم (رويترز)
هوس الأطفال بكرة القدم قد يجعلهم يتفوقون في بعض المهارات الفنية على كبار النجوم (رويترز)
10/6/2021

خطف الطفل الاستعراضي لوكا رينولدز الأضواء في منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أظهر خلاله قدرته الفائقة على أداء إحدى مهارات كرة القدم بشكل قد لا يستطيع حتى أبرز النجوم تنفيذه.

وظهر رينولدز في المقطع الذي نشره عبر حسابه على تيك توك (TikTok)، وتداولته حسابات أخرى بمنصات التواصل، وهو يتحكم في الكرات العالية المُمرة إليه من مسافة بعيدة من خلال اللمسة الأولى، دون أن تبتعد عن قدميه بشكل لا يصدق نظرا لسرعة وقوة الكرة التي يتحكم فيها بقدميه.

@lucafreestyler7

First touch Levels 💯🔥🤯 #levels #touch #completeditmate #433 #fyp @433 #anotherlevel

♬ Friday (feat. Mufasa & Hypeman) (Dopamine Re-Edit) – Riton & Nightcrawlers

وأظهر الطفل البريطاني تدرجا في درجات صعوبة استلام الكرة والتحكم فيها، حيث بدأ بشكل معتاد وفق ما يفعله معظم اللاعبين بسهولة، ثم تدرج في الصعوبة عن طريق الاستلام بكعب القدم، ثم الاستلام بالقدمين معا في مهارة نادرة جدا.

وحقق المقطع أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر تويتر (Twitter)، بالإضافة إلى ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة عبر أحد الحسابات الرياضية في تيك توك، في حين لم يتجاوز 6 آلاف مشاهدة عبر حساب الطفل الشخصي لأنه قبل هذا المقطع لم يكن مشهورا، لكن من المؤكد أن الحال تغيرت تماما بعد الانتشار الواسع لمهارته الفريدة.

@ftbl

How’s your touch? 😎 @lucafreestyler7 #ftbl #football #soccer

♬ Super flat lad – Matthew_carlin_

 

 

المصدر : وكالة سند

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