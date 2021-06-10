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ركلة رونالدو الأسوأ في تاريخه تثير سخرية الصحافة الأوروبية والجماهير منه

رد فعل رونالدو بعد الإطاحة بالركلة الحرة عاليا (رويترز)
رد فعل رونالدو بعد الإطاحة بالركلة الحرة عاليا (رويترز)
10/6/2021-|آخر تحديث: 10/6/202107:25 PM (مكة المكرمة)

أثارت الركلة الحرة المباشرة، التي أطاح بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عاليا، لتذهب إلى المدرجات بدلا من المرمى في المباراة الودية أمام المنتخب الإسرائيلي، أمس الأربعاء، سخرية الصحافة الأوروبية والجماهير منه عبر منصات التواصل.

وحصل المنتخب البرتغالي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الـ18، وذلك في الدقيقة 40 من عمر اللقاء؛ لكن رونالدو على غير عادته، قام بتنفيذها بشكل سيئ، وأرسلها بعيدا تماما عن المرمى، وباتجاه مدرجات الملعب.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البرتغالي برباعية نظيفة، سجل منها رونالدو هدف فريقه الثاني، فيما تكفل برونو فيرنانديز بالهدف الأول والرابع، وسجل الظهير جواو كانسيلو الهدف الثالث.

ولاقت الركلة اهتماما خاصا من الصحف العالمية، حيث وصفتها جريدة "ماركا" (Marca) الإسبانية، بأنها أسوأ ركلة حرة من كريستيانو رونالدو خلال مسيرته كلها.

بينما عنونت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية في خبرها عن الركلة قائلة "شاهد (أسوأ ركلة حرة على الإطلاق) لكريستيانو رونالدو"، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أوروبا. وعبّر الجمهور عن سخريته من طريقة تنفيذ الركلة، مشيرين إلى أنها يمكن أن تنهي حياة طائر حال مروه فوق الملعب وقتها، فيما رآى آخرون أنها تعد دليلا على انتهاء مسيرة رونالدو.

وأشار آخرون إلى ضرورة إعفاء رونالدو من تسديد الركلات الحرة القادمة، خوفا على حياة الجمهور الحاضر من الملعب، بينما تساءل البعض عن إمكانية العثور على الكرة بعد هذه الركلة.

 

المصدر : وكالة سند

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