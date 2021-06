أثارت الركلة الحرة المباشرة، التي أطاح بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عاليا، لتذهب إلى المدرجات بدلا من المرمى في المباراة الودية أمام المنتخب الإسرائيلي، أمس الأربعاء، سخرية الصحافة الأوروبية والجماهير منه عبر منصات التواصل.

وحصل المنتخب البرتغالي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الـ18، وذلك في الدقيقة 40 من عمر اللقاء؛ لكن رونالدو على غير عادته، قام بتنفيذها بشكل سيئ، وأرسلها بعيدا تماما عن المرمى، وباتجاه مدرجات الملعب.

Ronaldo SENT this free kick 😳 pic.twitter.com/qw6FZDFuYn — ESPN FC (@ESPNFC) June 9, 2021

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البرتغالي برباعية نظيفة، سجل منها رونالدو هدف فريقه الثاني، فيما تكفل برونو فيرنانديز بالهدف الأول والرابع، وسجل الظهير جواو كانسيلو الهدف الثالث.

ولاقت الركلة اهتماما خاصا من الصحف العالمية، حيث وصفتها جريدة "ماركا" (Marca) الإسبانية، بأنها أسوأ ركلة حرة من كريستيانو رونالدو خلال مسيرته كلها.

بينما عنونت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية في خبرها عن الركلة قائلة "شاهد (أسوأ ركلة حرة على الإطلاق) لكريستيانو رونالدو"، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أوروبا. وعبّر الجمهور عن سخريته من طريقة تنفيذ الركلة، مشيرين إلى أنها يمكن أن تنهي حياة طائر حال مروه فوق الملعب وقتها، فيما رآى آخرون أنها تعد دليلا على انتهاء مسيرة رونالدو.

وأشار آخرون إلى ضرورة إعفاء رونالدو من تسديد الركلات الحرة القادمة، خوفا على حياة الجمهور الحاضر من الملعب، بينما تساءل البعض عن إمكانية العثور على الكرة بعد هذه الركلة.

Imagine being a bird just vibing and catching cruise in the air Then Ronaldo takes a free kick and just like that your life is over Family members deep in tears, breadwinner gone 😭😭 — 𝕗𝕖𝕝𝕒 𝕃𝕍 🐾 (@badniggafela) June 10, 2021

After watching Ronaldo free kick against Israel all I can say is Ronaldo is finished — 🦅Qweku ✪ Burna💥 (@QwekuBurna) June 9, 2021

Ronaldo amazing free kick vs Israel 😱 The next David Beckham? 🔥 pic.twitter.com/FndwQUZwds — LPDD 🇵🇹 (@ligaptdadepre) June 9, 2021

He really needs to let go of the free kick duties now https://t.co/n8zBmON0NN — Jimmy Cournoyer🇦🇴🇨🇻🇵🇹 (@Switch357) June 10, 2021

Who has video of that Ronaldo free kick? That’s the worst free kick I’ve ever seen him take 🤣🤣🤣 — ElPadrino (@unDSthemkickz) June 9, 2021

The Ball is Still Missing 😭 https://t.co/ZHFGtEAkmB — 𝟐𝟗𝐇𝐚𝐯𝐞𝐫𝐭𝐳𝐧𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬𝟏𝟖 (@zarewa_jr) June 9, 2021