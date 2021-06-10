كشفت الصحافة الإسبانية عن بعض تفاصيل العقد المقدم من نادي برشلونة لقائده النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، في حين أعرب جورجي ماس شريك ديفيد بيكام في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم عن تفائله بإمكانية انضمام ميسي إلى فريقه بناء على عقده مع برشلونة.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن برشلونة اقترح عقدا مع ميسي مدة 10 أعوام على أن يلعب الموسمين المقبلين في صفوف برشلونة، قبل أن ينهي مسيرته في اللعب بموسمين آخرين في صفوف إنتر ميامي ثم يعود إلى برشلونة في منصب سفير مدة 6 أعوام.

في حين كشفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية عن أن رئيس برشلونة جوان لابورتا قدم العرض لوالد ميسي ووكيله أيضا، ويقضي العرض بتجديد عقده موسمين مقابل 50 مليون يورو في الموسم شاملة الضرائب.

ولأن الراتب الجديد أقل من راتبه الحالي فقد منح العرض ميسي ميزة بجعله سفيرا لنادي برشلونة، مقابل راتب قدره 10 ملايين يورو.

هذا بجانب دعم الفريق بصورة تسمح له بالعودة للفوز بالألقاب وبخاصة في دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد ميسي (33 عاما) الحالي مع برشلونة في آخر يونيو/حزيران الجاري في حين قال لابورتا إن المحادثات الخاصة بتجديد العقد تحقق تقدما.

اتفاق ماس وبيكام على ضم ميسي

ومن ناحية أخرى، قال ماس إنه وشريكه في ملكية نادي إنتر ميامي ديفيد بيكام اتفقا على ضرورة ضم مواهب عالمية من المستوى الأعلى إلى تشكيلة الفريق الذي يحتل حاليا المركز 11 بين فرق القسم الشرقي بالدوري الأميركي للمحترفين.

ونقلت صحيفة "ميامي هيرالد" عن ماس قوله "أنا متفائل بأن ميسي سيدافع عن ألوان إنتر ميامي".

وأضاف ماس "ديفيد وأنا نعمل بكل جدّية بالفعل ونحن نطمح إلى التعاقد مع أفضل اللاعبين، وميسي هو أفضل لاعب في جيلنا ويعدّه البعض الأفضل على مرّ العصور".