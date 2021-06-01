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محرز يقول إنه ما زال حزينا بسبب خسارة دوري الأبطال وبلماضي يدعمه

محرز يجلس حزينا على أرض الملعب بعد خسارة نهائي أبطال أوروبا أمام تشلسي (رويترز)
محرز يجلس حزينا على أرض الملعب بعد خسارة نهائي أبطال أوروبا أمام تشلسي (رويترز)
1/6/2021

وجه النجم الجزائري، رياض محرز، رسالة إلى عشاقه وجماهير مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا بأيام، في الوقت الذي أعرب فيه مدربه بالمنتخب الجزائري جمال بلماضي عن دعمه.

ورغم ضياع اللقب من مانشستر سيتي بعد هزيمته من تشلسي 1- صفر في نهائي تشامبيونزليغ، يوم السبت الماضي؛ إلا أن محرز أكد أنه ما زال حزينا لخسارة المباراة.

وقال محرز في رسالة قصيرة وجهها إلى متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي "ما زلت حزينا للغاية بنتيجة المباراة النهائية؛ لكن هذا الموسم كان مع ذلك ثريا بشكل لا يصدق. دعونا نفكر في الإيجابيات ونعود أقوى العام المقبل".

وكان محرز يأمل في تكرار إنجاز مواطنه رابح ماجر، الفائز باللقب الأوروبي مع بورتو عام 1987.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "أنا حزين لخسارة محرز وكنت أتمنى أن يرفع الكأس ويدخل التاريخ؛ لكنه يملك القوة الذهنية لتجاوز هذا الإخفاق والعودة بقوة لمستواه المعهود، ونحن نعرف قيمته، وهو قائدنا".

 

 

المصدر : رويترز + وكالة سند

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