وجه النجم الجزائري، رياض محرز، رسالة إلى عشاقه وجماهير مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا بأيام، في الوقت الذي أعرب فيه مدربه بالمنتخب الجزائري جمال بلماضي عن دعمه.

ورغم ضياع اللقب من مانشستر سيتي بعد هزيمته من تشلسي 1- صفر في نهائي تشامبيونزليغ، يوم السبت الماضي؛ إلا أن محرز أكد أنه ما زال حزينا لخسارة المباراة.

Still very sad with the result of the final, but this season has nevertheless been incredibly enriching. Let's think of the positives and come back stronger next year. We go again ✊🏼 pic.twitter.com/zogLQLnuht

