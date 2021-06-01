وجه النجم الجزائري، رياض محرز، رسالة إلى عشاقه وجماهير مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا بأيام، في الوقت الذي أعرب فيه مدربه بالمنتخب الجزائري جمال بلماضي عن دعمه.

ورغم ضياع اللقب من مانشستر سيتي بعد هزيمته من تشلسي 1- صفر في نهائي تشامبيونزليغ، يوم السبت الماضي؛ إلا أن محرز أكد أنه ما زال حزينا لخسارة المباراة.

Still very sad with the result of the final, but this season has nevertheless been incredibly enriching. Let's think of the positives and come back stronger next year. We go again ✊🏼 pic.twitter.com/zogLQLnuht — Riyad Mahrez (@Mahrez22) June 1, 2021

وقال محرز في رسالة قصيرة وجهها إلى متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي "ما زلت حزينا للغاية بنتيجة المباراة النهائية؛ لكن هذا الموسم كان مع ذلك ثريا بشكل لا يصدق. دعونا نفكر في الإيجابيات ونعود أقوى العام المقبل".

وكان محرز يأمل في تكرار إنجاز مواطنه رابح ماجر، الفائز باللقب الأوروبي مع بورتو عام 1987.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "أنا حزين لخسارة محرز وكنت أتمنى أن يرفع الكأس ويدخل التاريخ؛ لكنه يملك القوة الذهنية لتجاوز هذا الإخفاق والعودة بقوة لمستواه المعهود، ونحن نعرف قيمته، وهو قائدنا".

تبقى دايما فخرنا وتاج راسنا و هرمون سعادتنا .. خسارة الشامبيونزليغ مش نهاية العالم .. بالتوفيق في البطولات القادمة 💚🙏🇩🇿 https://t.co/LRtRt38lT0 — S💫 (@SandraQueeeen) June 1, 2021

لاتحزن ستبقى الساحر وفخرنا والقادم افضل باذن الله يابطل 🇩🇿🇩🇿✌️#محرز https://t.co/DPaHuUAmS7 — سهام الأوراس🇩🇿 حسابي الجديد 🇩🇿🇪🇭❤️ (@ssgUkLoez9) June 1, 2021

That's the spirit! We closer guys👏💙With love from SA🇿🇦 https://t.co/GnzgRAURZY — Mbongeni Percy (@Mbongen_Percy) June 1, 2021