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في مشهد غير مألوف.. حراس المنتخب الفرنسي يتدربون على رياضات غير كرة القدم

جانب من تدريبات المنتخب الفرنسي الذي يستعد لأمم أوروبا (مواقع التواصل)
جانب من تدريبات المنتخب الفرنسي الذي يستعد لأمم أوروبا (مواقع التواصل)
31/5/2021

ظهر حراس المنتخب الفرنسي لكرة القدم في تدريبات غير مألوفة لحراس المرمى، وذلك خلال تواجدهم في المعسكر التدريبي قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي على موقع تويتر مقطع فيديو لحراس مرمى فرنسا بقيادة هوغو لوريس، وهم يمارسون تدريبات مختلفة في صالة مغلقة بعيدا عن كرة القدم.

وظهر في الفيديو المتداول الحراس وهم يتدربون على رياضات مختلفة، مثل: الملاكمة، وكرة السلة، والرجبي، وكرة اليد.

وتتواجد فرنسا في المجموعة السادسة "مجموعة الموت" باليورو، بجانب كل من البرتغال وألمانيا والمجر، في البطولة المؤجلة من العام الماضي بسبب كورونا، والتي ستبدأ في 11 يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : وكالة سند

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