في مشهد غير مألوف.. حراس المنتخب الفرنسي يتدربون على رياضات غير كرة القدم

أعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب عودة مهاجم نادي ريال مدريد كريم بنزيمة لصفوف منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بعد غياب طويل ليشارك معه في بطولة أوروبا 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل.
ظهر حراس المنتخب الفرنسي لكرة القدم في تدريبات غير مألوفة لحراس المرمى، وذلك خلال تواجدهم في المعسكر التدريبي قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أوروبا.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي على موقع تويتر مقطع فيديو لحراس مرمى فرنسا بقيادة هوغو لوريس، وهم يمارسون تدريبات مختلفة في صالة مغلقة بعيدا عن كرة القدم.
وظهر في الفيديو المتداول الحراس وهم يتدربون على رياضات مختلفة، مثل: الملاكمة، وكرة السلة، والرجبي، وكرة اليد.
Les gardiens en mode boxe, basket, rugby et handball ! 🔥 #FiersdetreBleus
➡ https://t.co/arPP0QLxLK pic.twitter.com/1jdvvJPPgA
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 31, 2021
وتتواجد فرنسا في المجموعة السادسة "مجموعة الموت" باليورو، بجانب كل من البرتغال وألمانيا والمجر، في البطولة المؤجلة من العام الماضي بسبب كورونا، والتي ستبدأ في 11 يونيو/حزيران المقبل.