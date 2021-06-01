أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن المفاوضات مستمرة بشكل جيد لتمديد عقد القائد والهداف التاريخي للنادي ليونيل ميسي، وأشار إلى أن النادي بات قريبا من الإعلان عن المزيد من الصفقات الجديدة التي تقنع ميسي بالبقاء.

وينتهي عقد ميسي هذا الشهر ويستطيع الانتقال إلى أي فريق آخر مجانا، بينما ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب بات قريبا من إعلان البقاء وتوقيع عقد لمدة عامين.

وقال لابورتا، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "نحن نتحدث والأمور تسير بشكل جيد. لا يعتمد الأمر على قسم التدقيق المالي. والمفاوضات مستمرة مع فريق ميسي كما قلت وتسير بشكل جيد. ونأمل أن نمضي قدما، فالأمر لم يحسم لكننا نعرف أن ليو يريد البقاء".

وأضاف "سنعرف المزيد من المعلومات بعد انتهاء عملية التدقيق المالي، لكننا وضعنا هذه العملية في الحسبان قبل ذلك. أنا متأكد كما قال (المنضم حديثا سيرجيو) أغويرو أنه يريد اللعب معه".

وكان لابورتا يتحدث في مؤتمر صحفي لتقديم إيريك غارسيا، ثاني صفقات برشلونة هذا الأسبوع بعد ضم زميله أغويرو من مانشستر سيتي.

وسيلتحق اللاعبان ببرشلونة بعد انتهاء عقديهما في نهاية يونيو/حزيران الجاري.

وأكد لابورتا اقتراب ناديه من ضم صفقات جديدة، وقال إن تعزيز قوة التشكيلة يأتي بهدف التأكيد لميسي على القدرة على المنافسة.

وقال لابورتا "لا يتعلق الأمر بالنسبة لميسي بالمال، فهو يتفهم الأمر كثيرا. ما يريده هو تشكيلة قادرة على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني".

وأضاف "نحتاج إلى تدعيم كبير ونحن نعمل على ذلك. سيكون هناك المزيد من صفقات اللاعبين ونحن نعمل على التوقيع مع لاعبين لتعزيز قوة الفريق الأول. ونحتاج إلى التوازن في التشكيلة.. وفي الأسبوع المقبل سيكون هناك المزيد من الأنباء".

وذكرت تقارير أن برشلونة في مفاوضات متقدمة لضم جورجينيو فينالدم لاعب ليفربول وممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون بعد انتهاء عقديهما هذا الصيف أيضا.