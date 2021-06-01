لجأ غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الانجليزي، والجهاز الفني المساعد له، إلى تحليل بيانات اللاعبين لاستبعاد 7 منهم، وحسم القائمة النهائية استعدادا لمنافسات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه في ظل الضغوط بشأن اللاعبين الذين سيكونون مع الفريق في النهائيات القارية، اضطر ساوثغيت لتأجيل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعبا.

وكان ساوثغيت أعلن قائمة من 33 لاعبا الأسبوع الماضي، لكنه يواجه عددا من التعقيدات فيما يتعلق بالقائمة النهائية التي سترسل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبل الموعد النهائي اليوم الثلاثاء.

ويستخدم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تقنية تحليل البيانات في اتخاذ قرارته، مع وضع غياب النجوم، ومشاكل أخرى في الاعتبار.

وقام نظام تتبع اللاعبين بتعيين موظف خاص في إنجلترا قبل منافسات أمم أوروبا، التي تم تأجيلها من العام الماضي، وذلك لتوفير بيانات للمحللين عن جميع اللاعبين 33 بالقائمة.

وقال شين أوكونور، مدير العمليات بنظام تتبع اللاعبين، في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية "أعتقد أن الفرق الجيدة وصاحبة الخبرة هي التي تستخدم البيانات لفهم ما يمكن للاعبين القيام به حقا، والحدود القصوى لهم، ثم كيفية توظيف ذلك".

وأضاف "إنجلترا أكبر مثال على ذلك، مع وجود طاقم فني رائع يستخدم مقاييس وتحليلات مفصلة، يفهمها الطاقم الفني واللاعبون".

وتابع "سيعمل الاتحاد الإنجليزي عن كثب مع أندية اللاعبين الموجودين بالقائمة، للحصول على البيانات عن كل واحد منهم قبل دخول القائمة، وذلك لتكوين صورة جيدة وفهم جيد لحالة اللاعبين، ومساعدتهم فيما بعد".

وقال أيضا "من مصلحة النادي والاتحاد أن يتفهموا بشكل كامل موقف اللاعب أي وقت، للتأكد من تجاوزه لأي صعوبات قبل المباراة بأفضل شكل ممكن."

غوغل

وكان ساوثغيت قد استعان بشركة غوغل (google) في اختيار ومراقبة لاعبيه الواعدين، قبل بطولة أوروبا.

وهذا ما يتمثل إحدى أدواته الرئيسية في برنامج لأداء اللاعب تم تطويره بواسطة اتحاد كرة القدم وهيئته الإدارية وشركة غوغل.

وتهدف المنصة إلى الجمع بين مصادر البيانات المختلفة في مكان واحد حتى يتمكن المديرون الفنيون من تتبع مدى جودة أداء اللاعبين.

وقال ساوثغيت "لدينا لاعبون بالدوري الإنجليزي الممتاز والألماني والإسباني نهاية كل أسبوع، ونحتاج إلى أن نكون قادرين على الوصول لتلك اللقطات بأسرع ما يمكن، وأي بيانات يمكننا الحصول عليها من تلك المباريات أيضًا".