بعد رحيله نهاية الموسم الماضي، قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق للملكي فتح قلبه وسرد أسباب رحيله عن الفريق الذي تألق معه لاعبا ومدربا وقاده إلى المجد القاري.
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب النادي لفترة ثانية.
وقال ريال مدريد في بيان مقتضب "سيكون كارلو أنشيلوتي المدرب الجديد للفريق الأول للمواسم الثلاثة المقبلة".
بيان رسمي: أنشيلوتي. #ريال_مدريد | #WelcomeBackAncelotti
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) June 1, 2021
وسيوقع أنشيلوتي العقد الجديد ويتم تقديمه لوسائل الإعلام غدا الأربعاء.
وفاز المدرب الإيطالي، الذي سبق له تدريب ريال مدريد بين 2013 و2015، بلقب دوري الأبطال خلال فترته الأولى وسيخلف زين الدين زيدان الذي ترك منصبه الشهر الماضي.
🏆 مدرب الكأس العاشرة ! #WelcomeBackAncelotti | @MrAncelotti pic.twitter.com/7y0KMPLSGK
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) June 1, 2021
وكان المدرب الإيطالي البالغ 61 عاما يقود فريق إيفرتون الإنجليزي الموسم الجاري.
👋 #WelcomeBackAncelotti
👉 @MrAncelotti pic.twitter.com/Il6l8RzTKi
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) June 1, 2021
وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية المقربة من الملكي أن أنشيلوتي تفوق على قائمة المدربين الآخرين مثل ماوريسيو بوتشيتينو وأنطونيو كونتي وراؤول غونزاليس مدرب كاستيا.
وقالت ماركا إنه رغم مرور 6 سنوات على رحيل أنشيلوتي عن العاصمة الإسبانية فإنه يحتفظ بعلاقات طيبة، وظل شخصية محبوبة في دوائر ريال مدريد حتى الآن.