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ريال مدريد يعلن رسميا تعيين كارلو أنشيلوتي مدربا للفريق

أنشيلوتي يرفع كأس دوري الأبطال مع ريال مدريد في 2014 (غيتي)
أنشيلوتي يرفع كأس دوري الأبطال مع ريال مدريد في 2014 (غيتي)
1/6/2021-|آخر تحديث: 1/6/202109:14 PM (مكة المكرمة)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب النادي لفترة ثانية.

وقال ريال مدريد في بيان مقتضب "سيكون كارلو أنشيلوتي المدرب الجديد للفريق الأول للمواسم الثلاثة المقبلة".

وسيوقع أنشيلوتي العقد الجديد ويتم تقديمه لوسائل الإعلام غدا الأربعاء.

وفاز المدرب الإيطالي، الذي سبق له تدريب ريال مدريد بين 2013 و2015، بلقب دوري الأبطال خلال فترته الأولى وسيخلف زين الدين زيدان الذي ترك منصبه الشهر الماضي.

وكان المدرب الإيطالي البالغ 61 عاما يقود فريق إيفرتون الإنجليزي الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية المقربة من الملكي أن أنشيلوتي تفوق على قائمة المدربين الآخرين مثل ماوريسيو بوتشيتينو وأنطونيو كونتي وراؤول غونزاليس مدرب كاستيا.

وقالت ماركا إنه رغم مرور 6 سنوات على رحيل أنشيلوتي عن العاصمة الإسبانية فإنه يحتفظ بعلاقات طيبة، وظل شخصية محبوبة في دوائر ريال مدريد حتى الآن.

المصدر : ماركا

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