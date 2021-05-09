البث الحي
كرة قدم

هزم الصغار وأخفق أمام الكبار.. هكذا أضاع برشلونة لقب الليغا

قبل أسبوعين أو 3 كان يكفي برشلونة أن يهزم غرناطة ليصبح مصير الليغا بين يديه (رويترز)
قبل أسبوعين أو 3 كان يكفي برشلونة أن يهزم غرناطة ليصبح مصير الليغا بين يديه (رويترز)
9/5/2021

بعد تعادل برشلونة السلبي أمام أتلتيكو مدريد أمس السبت -وهي النتيجة التي لا تخدم الطرفين وصبت في مصلحة ريال مدريد- يبدو أن الليغا قد هربت من بين يدي البرسا.

ورغم أن الفريق لم يخسر حظوظه بالتتويج بلقب البطولة الإسبانية، فقد أتيحت له أكثر من فرصة لتوجيه ضربة قاضية لمنافسيه في الليغا، لكنه لا يعرف كيفية القيام بذلك.

والآن، مع بقاء 3 مباريات، لا يبدو أن لديه الكثير من الأمل في التتويج بطلا لإسبانيا.

واللقب الآن بين أيدي ريال مدريد ثم أتلتيكو مدريد، ولكن لماذا وضع برشلونة نفسه في هذا الموقف المحرج؟، الجواب يتمثل في النقاط التالية:

مرحلة ذهاب كارثية

في هذه المرحلة قدم البرسا أداء كارثيا وخسر نحو 20 نقطة، والآن يدفع ثمن عثراته المفاجئة أمام فرق مثل خيتافي وقاديش وإيبار.

لم يهزم الفرق الكبيرة

برشلونة اكتفى هذا الموسم بالتفوق على الفرق الصغيرة، ولم يستطع هزيمة منافسيه المباشرين على اللقب، فهو خسر ذهابا وإيابا أمام ريال مدريد واستطاع الظفر بنقطة واحدة فقط من مواجهتي أتلتيكو.

صدمة غرناطة

قبل أسبوعين أو 3 كان يكفي برشلونة أن يهزم غرناطة ليصبح مصير الليغا بين يديه، لكنه خسر أمام الفريق الأندلسي في "الكامب نو"، ومنذ تلك اللحظة بدأت فرصه بالتتويج بلقب الليغا تتراجع.

أخطاء مكلفة

خلال الموسم، ارتكب لاعبو البرسا أخطاء كثيرة كلفتهم العديد من الأهداف في أوقات حساسة، وبالتالي ساهمت بوصول الفريق إلى هذه المرحلة.

أداء سيئ

لا يختلف اثنان على أن برشلونة يفتقد للاعب هداف رقم "9"، ولم يتعاقد مع مهاجم يحل بديلا للويس سواريز. والفرنسي أنطوان غريزمان والأرجنتيني ليونيل ميسي قدما مستويات جيدة هذا الموسم، لكنهما فشلا في سد هذا الفراغ الكبير.

فقدان الأدوات

الهولندي رونالد كومان مدرب البرسا -الذي يُحمل في الآونة الأخيرة مسؤولية تراجع الفريق وتوصف إدارته للمباريات بالسيئة- لا يملك الأدوات اللازمة لتغيير نتيجة المباريات بسبب عدم وجود البدلاء المؤثرين؛ فالنجم الهولندي السابق يريد الاستغناء عن قائمة طويلة من اللاعبين كالإسباني فيربو جونيور والبوسني ميراليم بيانيتش والإسباني ريكي بويغ.

المصدر : ماركا

حول هذه القصة

كومان ينتقد إيقافه قبل مواجهة أتلتيكو وسيميوني لن يغير خططه في مواجهة برشلونة

وجه رونالد كومان مدرب برشلونة انتقادات إلى قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإيقافه مباراتين لاستخدامه لغة غير لائقة وسخريته من أحد الحكام، في حين أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو أنه لن يغير خططه.

7/5/2021

شاهد.. سحر ميسي ينقذ برشلونة من فخ فالنسيا

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك، وسجل هدفين ليقود فريقه برشلونة إلى فوز ثمين 3-2 على مضيفه فالنسيا الأحد في المرحلة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

2/5/2021
المزيد من كرة قدم

"ليس هكذا يا لويس".. كواليس سجال سواريز وشتيغن

سواريز قال لتير شتيغن: ابق هناك.. ابق هناك يا بطل (مواقع التواصل)

قرار حاسم قريب.. هل يُنقل نهائي دوري الأبطال من إسطنبول؟

متحدث باسم الاتحاد التركي لكرة القدم: &#34;نمضي قدمًا وفقًا لتوجيهات (يويفا) وبياناته. لم تكن هناك تحديثات بشأن ذلك من قناة رسمية، نستضيف النهائي في إسطنبول&#34; (رويترز)

"آيس كريم" و"فيسبا".. روما تحتفي بتعيين مورينيو مدربا لفريق العاصمة الإيطالية

جدارية مرسومة في حي &#34;تستاتشو&#34; تظهر المدرب وهو يقود دراجة نارية (فيسبا) ويرتدي وشاح روما (مواقع التواصل)

شاهد.. أغويرو وإحدى أسوأ ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم

أغويرو قدم اعتذاره لزملائه والطاقم الفني والجماهير بعد إهداره ركلة الجزاء (رويترز)
الأكثر قراءة
logo

هندسة الأبارتهايد.. لماذا تتمسك إسرائيل بالسيطرة على حي الشيخ جراح؟

قضية تثير الحساسيات.. المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ جلسة غد بشأن حي الشيخ جراح

(الجزيرة)

“تسونامي كورونا” يقسو على الهند.. خبر من روسيا يدعو للتفاؤل ومصاب مجهول الهوية يشلّ سيدني

محارق الجثث في الهند لم تعد تستوعب العدد الكبير للمتوفين يوميا جراء فيروس كورونا (الأناضول)

الصين تعلن تفكك صاروخها التائه فوق المحيط الهندي

يزن حطام الصاروخ الذي أطلقته الصين إلى الفضاء نهاية الشهر الماضي 18 طنا (الجزيرة)