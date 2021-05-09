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استفاد من خسارة توتنهام.. ليفربول يستعيد الانتصارات ويعزز آماله في التأهل للدوري الأوروبي

ماني يسجد لله شكرا بعد تسجيله هدف ليفربول (غيتي)
ماني يسجد لله شكرا بعد تسجيله هدف ليفربول (غيتي)
8/5/2021-|آخر تحديث: 9/5/202112:32 AM (مكة المكرمة)

استعاد ليفربول مذاق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على ساوثهامبتون 2-صفر مساء السبت بالجولة الـ35 ليتخطى توتنهام الذي خسر أمام ليدز 1-3.

وتقدم ليفربول بهدف سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ31، ثم أضاف تياغو ألكانتارا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ90.

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة ليصعد إلى المركز السادس، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد تقام يوم الخميس المقبل، إلى جانب مبارياته في الجولات الثلاث المتبقية من المسابقة، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 37 نقطة في المركز الـ16.

وانتزع ليفربول بذلك المركز السادس من توتنهام الذي تجمد رصيده عند 56 نقطة بعد أن خسر أمام ليدز يونايتد 1-3 في وقت سابق السبت.

الفوز مع خسارة توتنهام عزز آمال حامل لقب البريميرليغ في التأهل للدوري الأوروبي إذا فشل في دخول المربع الذهبي هذا الموسم.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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