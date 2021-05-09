استفاد من خسارة توتنهام.. ليفربول يستعيد الانتصارات ويعزز آماله في التأهل للدوري الأوروبي

استعاد ليفربول مذاق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على ساوثهامبتون 2-صفر مساء السبت بالجولة الـ35 ليتخطى توتنهام الذي خسر أمام ليدز 1-3.

وتقدم ليفربول بهدف سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ31، ثم أضاف تياغو ألكانتارا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ90.

تمريرة حاسمة سحرية من صلاح = هدف مذهل من سوبر ساديو ماني 😍🔴 pic.twitter.com/732femv3u1 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 8, 2021

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة ليصعد إلى المركز السادس، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد تقام يوم الخميس المقبل، إلى جانب مبارياته في الجولات الثلاث المتبقية من المسابقة، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 37 نقطة في المركز الـ16.

̷ك̷ر̷ة̷ ̷ج̷م̷ي̷ل̷ة̷ ̷ لحن عذب بأقدام تياجو في شباك ساوثهامبتون 😍🎶 pic.twitter.com/jPprBZejNM — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 8, 2021

وانتزع ليفربول بذلك المركز السادس من توتنهام الذي تجمد رصيده عند 56 نقطة بعد أن خسر أمام ليدز يونايتد 1-3 في وقت سابق السبت.

الفوز مع خسارة توتنهام عزز آمال حامل لقب البريميرليغ في التأهل للدوري الأوروبي إذا فشل في دخول المربع الذهبي هذا الموسم.