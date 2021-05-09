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"ليس هكذا يا لويس".. كواليس سجال سواريز وشتيغن

سواريز قال لتير شتيغن: ابق هناك.. ابق هناك يا بطل (مواقع التواصل)
سواريز قال لتير شتيغن: ابق هناك.. ابق هناك يا بطل (مواقع التواصل)
9/5/2021

رغم أنه يلعب ضد برشلونة -فريقه السابق والذي شهد نجاحاته وتألقه وفوزه بالألقاب- فإن النجم الأورغوياني لويس سواريز لم يغير عاداته ودخل في سجال كلامي مع الألماني تير شتيغن حارس البرسا.

ففي الشوط الأول، حاول سواريز متابعة تسديدة صدها شتغين، ولكن الأخير وقف سريعا واستطاع الوصول إلى الكرة قبل رأس سواريز الذي وقع على أرض الملعب مطالبا بركلة جزاء.

ليصرخ شتيغن ويقول "لويس.. ليس هكذا"، ليرد عليه الأورغوياني الدولي بالقول "ابق هناك.. ابق هناك يا بطل".

ولم يكن هذا الحوار الوحيد بين "البيستوليرو" وزملائه السابقين.

ومن بين هؤلاء كان جيرارد بيكيه الذي قال له سواريز "أنت تبحث عني"، بينما كان يحاول الهروب من رقابة المدافع الإسباني.

وكان الصراع على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم اشتعل بعدما تعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد المتصدر سلبيا أمس السبت ضمن الجولة 35 من الليغا، وصب التعادل في صالح ريال مدريد، حيث يتيح له العودة للصدارة.

ورفع أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة كما زاد برشلونة رصيده إلى 75 نقطة وصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ريال الذي يلتقي إشبيلية اليوم الأحد بالمرحلة نفسها.

المصدر : ماركا

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