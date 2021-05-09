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قرار حاسم قريب.. هل يُنقل نهائي دوري الأبطال من إسطنبول؟

متحدث باسم الاتحاد التركي لكرة القدم: "نمضي قدمًا وفقًا لتوجيهات (يويفا) وبياناته. لم تكن هناك تحديثات بشأن ذلك من قناة رسمية، نستضيف النهائي في إسطنبول" (رويترز)
متحدث باسم الاتحاد التركي لكرة القدم: "نمضي قدمًا وفقًا لتوجيهات (يويفا) وبياناته. لم تكن هناك تحديثات بشأن ذلك من قناة رسمية، نستضيف النهائي في إسطنبول" (رويترز)
9/5/2021

هناك محادثات بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الإنجليزي للعبة بشأن إمكانية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي وتشلسي في 29 من الشهر الجاري، من مدينة إسطنبول التركية إلى العاصمة البريطانية لندن، حسب شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية.

ويبدو أن قرار الحسم بات قريبا وقد يصدر في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة خصوصا أن بريطانيا أدرجت تركيا على لائحتها الحمراء للدول الأكثر تضررا بكورونا، وذلك يعني أن كل المسافرين إلى دول "اللائحة الحمراء" يخضعون لأشد مستوى من الإجراءات وذلك يشمل الجميع بمن فيهم اللاعبين والجماهير.

وهذه الإجراءات تفرض على العائدين من تركيا عزل أنفسهم في الفندق 10 أيام من دون أي استثناء لأحد، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وبينما نقلت صحيفة "ديلي تلغراف" (Daily Telegraph) البريطانية أن "يويفا" لا يريد نقل النهائي الإنجليزي الخالص إلى لشبونة أو بودابست، وتبدو العاصمة البريطانية لندن حاليا هي المرشح الوحيد، أشارت "إي إس بي إن" إلى أن خيار لشبونة مرة أخرى لا يزال مطروحا على الطاولة، لأن البرتغال مدرجة في قائمة المملكة المتحدة الخضراء، وذلك يسمح بالسفر المفتوح بين البلدين أو مكان آخر من شأنه تمكين المشجعين واللاعبين من السفر.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا -في وقت سابق- "يويفا" إلى نقل النهائي المنتظر إلى إنجلترا "حرصا على سلامة الجماهير نظرا إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا".

ونقلت صحيفة "ذا صن" (The Sun) عن جونسون قوله إن "دوري الأبطال هو ذروة كرة القدم الأوروبية.. ومع بلوغ فريقين إنجليزيين المباراة النهائية، سيكون من المؤسف جدًا تعذر حضور الجماهير. سيكون من الرائع استضافة المباراة هنا (في بريطانيا) إذا استطعنا ذلك، أريد أن أساعد مشجعي الناديين على مشاهدة الفريقين من المدرجات".

ومن المتوقع أن يسافر نحو 8 آلاف مشجع للفريقين إلى تركيا لمشاهدة المباراة غير أن السلطات البريطانية نصحت وحذرت من السفر إلى تركيا.

بدوره قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس إن الحكومة واتحاد كرة القدم واليويفا يناقشون الآن إمكانية نقل النهائي إلى إنجلترا.

وتشير المعلومات إلى أن ملعب "ويمبلي" -الذي استضاف النهائي عام 2013- غير متاح للنهائي في الموسم الحالي بسبب استضافته مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الأسبوع نفسه.

ولهذا عرض ملعب "فيلا بارك" (الخاص بفريق أستون فيلا) بمدينة برمنغهام البريطانية تنظيم المباراة إذا نقلت إلى البلاد.

في المقابل، قال متحدث باسم الاتحاد التركي لكرة القدم إن "المسؤولين في المملكة المتحدة يبدو أنهم مصرّون، لكننا نمضي قدمًا وفقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبياناته. لم تكن هناك تحديثات بشأن ذلك من قناة رسمية، نستضيف النهائي في إسطنبول".

يذكر أن اليويفا أُجبر العام الماضي على نقل النهائي من ملعب "أتاتورك" الأولمبي إلى البرتغال بسبب تفشي كورونا أيضا.

المصدر : الصحافة الأميركية + الصحافة البريطانية

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