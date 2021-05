شاهد.. أغويرو وإحدى أسوأ ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لمواجهة مانشستر سيتي وتشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أضاع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ركلة جزاء بطريقة عجيبة غريبة.

والدولي الأرجنتيني الذي يعد الهداف التاريخي لـ"سيتيزنز" والمتخصص في الفريق في تنفيذ ركلات الجزاء، سدد الكرة على طريقة "بانينكا"، غير أن الحارس السنغالي إدواردو ميندي لم يختر زاوية ويقفز نحوها بل بقي واقفا والتقط الكرة.

One of the worst penalties I’ve seen Aguero take pic.twitter.com/zvtflmivXL — O.Dembélé ➐ (@mohamedlty) May 8, 2021

وشنت جماهير الفريق السماوي هجوما قاسيا على اللاعب الذي يغادر الفريق الصيف المقبل، ووصفوا الطريقة التي سدد بها بأن الأسوأ في تاريخ النادي والتي كلفت الفريق خسارة ثانية في أيام أمام "البلوز" خصمه في نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الجاري.

وبسبب الهجوم، لجأ أغويرو إلى حسابه في تويتر مقدما اعتذاره "لزملائي والجهاز الفني والجماهير لإهداري ركلة الجزاء، كان قرارا سيئا وأتحمل كامل المسؤولية".

وتشير الإحصاءات إلى أن مان سيتي أكثر فريق في البريميرليغ أهدر ركلات جزاء هذا الموسم، وأصبح أول فريق يهدر 4 ركلات جزاء أو أكثر في موسمين متتاليين بالدوري الممتاز منذ توتنهام موسمي 1993-1994 و1994-1995.

I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility. — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 8, 2021

وبدا جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي غاضبا من الطريقة التي سدد بها أغويرو ركلة الجزاء، خاصة أن النتيجة -وقت إهدار أغويرو للركلة- كانت تشير إلى تقدم مانشستر بهدف نظيف.

"It's a penalty!" Pep Guardiola was convinced that Raheem Sterling should've had a spot kick in the second half, and accepted Sergio Aguero's decision to take a Panenka penalty in the first half!#beINPL #MCICHE Watch Now – https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/8kfvMM8Uhv — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 8, 2021

وقال -بعد المباراة- إنه "في هذا المستوى ومثل هذه المباريات عليك أن تسجل ركلة الجزاء وتحسم الأمور، هو قرر أن يسددها بهذه الطريقة (بانينكا) ولسوء الحظ لم ينجح في تسجيلها، كلنا كنا غاضبين أنا والفريق وسيرجيو، كنت أريد منه تسجيل الركلة، هذا قراره، هو سدد وليس أنا".