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شاهد.. أغويرو وإحدى أسوأ ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم

أغويرو قدم اعتذاره لزملائه والطاقم الفني والجماهير بعد إهداره ركلة الجزاء (رويترز)
أغويرو قدم اعتذاره لزملائه والطاقم الفني والجماهير بعد إهداره ركلة الجزاء (رويترز)
9/5/2021-|آخر تحديث: 9/5/202101:50 PM (مكة المكرمة)

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لمواجهة مانشستر سيتي وتشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أضاع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ركلة جزاء بطريقة عجيبة غريبة.

والدولي الأرجنتيني الذي يعد الهداف التاريخي لـ"سيتيزنز" والمتخصص في الفريق في تنفيذ ركلات الجزاء، سدد الكرة على طريقة "بانينكا"، غير أن الحارس السنغالي إدواردو ميندي لم يختر زاوية ويقفز نحوها بل بقي واقفا والتقط الكرة.

وشنت جماهير الفريق السماوي هجوما قاسيا على اللاعب الذي يغادر الفريق الصيف المقبل، ووصفوا الطريقة التي سدد بها بأن الأسوأ في تاريخ النادي والتي كلفت الفريق خسارة ثانية في أيام أمام "البلوز" خصمه في نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الجاري.

وبسبب الهجوم، لجأ أغويرو إلى حسابه في تويتر مقدما اعتذاره "لزملائي والجهاز الفني والجماهير لإهداري ركلة الجزاء، كان قرارا سيئا وأتحمل كامل المسؤولية".

وتشير الإحصاءات إلى أن مان سيتي أكثر فريق في البريميرليغ أهدر ركلات جزاء هذا الموسم، وأصبح أول فريق يهدر 4 ركلات جزاء أو أكثر في موسمين متتاليين بالدوري الممتاز منذ توتنهام موسمي 1993-1994 و1994-1995.

وبدا جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي غاضبا من الطريقة التي سدد بها أغويرو ركلة الجزاء، خاصة أن النتيجة -وقت إهدار أغويرو للركلة- كانت تشير إلى تقدم مانشستر بهدف نظيف.

وقال -بعد المباراة- إنه "في هذا المستوى ومثل هذه المباريات عليك أن تسجل ركلة الجزاء وتحسم الأمور، هو قرر أن يسددها بهذه الطريقة (بانينكا) ولسوء الحظ لم ينجح في تسجيلها، كلنا كنا غاضبين أنا والفريق وسيرجيو، كنت أريد منه تسجيل الركلة، هذا قراره، هو سدد وليس أنا".

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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