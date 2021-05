الاعتزال لا يعني أنك لم تعد أسطورة.. بيع قميص لجوردان بأكثر من مليون دولار

بيع قميص يخص مايكل جوردان -أسطورة كرة السلة الأميركية- من أيام اللعب بدوري الجامعات في كارولينا الشمالية مقابل 1.3 مليون دولار، في دار "هريتيدج" (Heritage) للمزادات.

وهذا القميص الوحيد المعروف لجوردان بموسم 1982-1983 مع كارولينا الشمالية حين اختير لاعب العام في دوري الجامعات الأميركي.

$1.38 million: Price paid tonight at @HeritageAuction for a Michael Jordan jersey worn by MJ from the 1982-83 season at UNC pic.twitter.com/CwResj9WLE

— Darren Rovell (@darrenrovell) May 8, 2021