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"آيس كريم" و"فيسبا".. روما تحتفي بتعيين مورينيو مدربا لفريق العاصمة الإيطالية

جدارية مرسومة في حي "تستاتشو" تظهر المدرب وهو يقود دراجة نارية (فيسبا) ويرتدي وشاح روما (مواقع التواصل)
جدارية مرسومة في حي "تستاتشو" تظهر المدرب وهو يقود دراجة نارية (فيسبا) ويرتدي وشاح روما (مواقع التواصل)
9/5/2021

نال تعيين جوزيه مورينيو مدربا لروما حفاوة على الطريقة الإيطالية بعد ابتكار نكهة آيس كريم (بوظة) خاصة بالمدرب البرتغالي.

وعين روما مورينيو الثلاثاء الماضي ليخلف باولو فونسيكا، وسيبدأ مهامه مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد نهاية الموسم الجاري.

واحتفالا بوصوله إلى إيطاليا أطلق متجر للآيس كريم في روما نكهة بعنوان "الاستثنائي"، وهو لقب مورينيو ووصفها بأنها تحتوي على "نسيم هواء منعش وسعادة وطاقة" وتمزج بين مذاق حمضيات وشوكولاتة بيضاء.

كما تم الاحتفاء بعودة مورينيو إلى إيطاليا، حيث كانت تجربته الأخيرة مع إنتر حين قاده لتحقيق ثلاثية لا سابق لها قبل 11 عاما، من خلال جدارية مرسومة في حي "تستاتشو" تظهر المدرب وهو يقود دراجة نارية (فيسبا) ويرتدي وشاح روما.

المصدر : وكالات

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