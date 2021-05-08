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للمرة الثانية خلال أيام.. تشلسي يهزم مانشستر سيتي في عقر داره ويؤجل تتويجه بلقب البريميرليغ

زياش أغضب كثيرا مدافعي سيتي بعد افتتاحه التسجيل لتشلسي (رويترز)
زياش أغضب كثيرا مدافعي سيتي بعد افتتاحه التسجيل لتشلسي (رويترز)
8/5/2021-|آخر تحديث: 8/5/202111:55 PM (مكة المكرمة)

أجّل تشلسي تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب عليه 2-1 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 35 من البريميرليغ.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 44، بعدها أهدر سيرجيو أغويرو فرصة تسجيل الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء بالثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم المغربي حكيم زياش هدف التعادل لتشلسي في الدقيقة 63، ثم خطف زميله ماركوس ألونسو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وكان مانشستر سيتي بحاجة إلى الفوز في مباراة اليوم ليحسم تتويجه باللقب قبل 3 مراحل من نهاية المسابقة، لكن زياش وألونسو قلبا موازين المباراة لصالح تشلسي وأجلا تتويج سيتي باللقب.

وتجمد رصيد سيتي عند 80 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر يونايتد الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام ليفربول إلى جانب مباراته بالجولة 35 المقررة غدا الأحد أمام أستون فيلا ومبارياته في المراحل الثلاث الأخيرة.

وقد رفع تشلسي رصيده إلى 64 نقطة وصعد إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي.

وأخفق مانشستر سيتي اليوم في الثأر لهزيمته أمام تشلسي صفر-1 بالدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي في 17 نيسان/أبريل الماضي.

ويتجدد اللقاء بين مانشستر سيتي وتشلسي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 29 أيار/مايو الجاري.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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