بالفيديو.. أتلتيكو يتعادل مع برشلونة لصالح ريال مدريد

اشتعل الصراع على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد المتصدر سلبيا اليوم السبت ضمن الجولة 35 من الليغا، وصب التعادل في صالح ريال مدريد حيث يتيح له العودة للصدارة.

ورفع أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة كما زاد برشلونة رصيده إلى 75 نقطة وصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ريال الذي يلتقي إشبيلية غدا الأحد بالمرحلة نفسها.

"ميسي" فعل كل شيء في دفاع "الاتليتي" و "اوبلاك" ينقذ الموقف ⚽🔥#BarçaAtleti pic.twitter.com/BYmlufO5ri — LaLiga (@LaLigaArab) May 8, 2021

ويصب التعادل في صالح ريال، ويفتح له الطريق للعودة للمنافسة بل والصدارة، حيث سيعادل رصيد أتلتيكو إذا فاز على إشبيلية مع امتلاكه أفضلية تفوقه على أتلتيكو وبرشلونة في المواجهات المباشرة.

هذا هو الترتيب الحالي #LaLigaSantander 🔥🔥 و مباراة #RealMadridSevillaFC مصيرية لتحديد معالم البطل pic.twitter.com/cJ0pIIXjEq — LaLiga (@LaLigaArab) May 8, 2021

ورغم تفوق برشلونة في الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الأول، كان أتلتيكو الأفضل والأخطر هجوميا بشكل واضح وكاد أن يتقدم لكن الحارس مارك أندري تير شتيغن تألق في الدفاع عن نظافة شباكه كما تعاون معه الدفاع في إحباط أكثر من محاولة.

وجاء الشوط الثاني متوازنا بشكل أكبر، حيث تقاربت نسبة الاستحواذ على الكرة بين الفريقين، كما تبادلا تقديم المحاولات الهجومية وأضاع كل منهما أكثر من فرصة حقيقية.