بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الألماني بعد خسارة لايبزيغ أمام دورتموند

توج بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني لكرة القدم للموسم التاسع على التوالي، وهو رقم قياسي بعد خسارة منافسه المباشر لايبزيغ 3-2 أمام مضيفه بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، إذ يتقدم الفريق البافاري بـ7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وسيحتفل بايرن باللقب عندما يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق من اليوم، إذ أصبح توماس مولر وديفيد ألابا أول لاعبين يفوزان بلقب الدوري الألماني 10 مرات.

ويملك بايرن، الذي حصد اللقب 30 مرة منذ تأسيس الدرجة الأولى، و31 مرة في تاريخه، 71 نقطة.

وبقي لايبزيغ في المركز الثاني، وله 64 نقطة.

وأحرز جيدون سانشو هدفين من بينهما هدف الفوز في الدقيقة 87، لينتصر دورتموند، الذي لم يحسم حتى الآن تأهله إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

ولم يحقق بايرن نجاحا كبيرا مقارنة بالموسم الماضي، عندما نال 6 ألقاب؛ لكنه كان الفريق الأكثر حفاظا على مستواه بقيادة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز 36 هدفا في الدوري.

ويسعى المهاجم البولندي لكسر رقم جيرد مولر القياسي برصيد 40 هدفا، والذي حققه أسطورة بايرن في موسم 1971-1972.

وهذا هو لقب الدوري الثاني على التوالي للمدرب هانز فليك، والذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، وسيخلفه يوليان ناغلزمان.