بالفيديو.. بايرن ميونخ يحتفل بلقب البوندسليغا باكتساح غلادباخ وليفاندوفسكي قاب قوسين من رقم الأسطورة مولر

احتفل نادي بايرن ميونخ بإحراز لقب الدوري الألماني لكرة القدم بفوز كاسح على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 6-صفر اليوم السبت في الجولة 32 من البوندسليغا.

وقبل ساعات قليلة فاز بايرن رسميا بلقب البوندسليغا للمرة التاسعة على التوالي في رقم قياسي جديد، مستفيدا من فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه لايبزغ 3-2.

وفي مباريات أخرى حقق هوفنهايم فوزا كبيرا على ضيفه شالكه 4-2 كما فاز فولفسبورغ على ضيفه يونيون برلين 3-صفر، وتعادل فيردر بريمن مع باير ليفركوزن سلبيا.

وعلى ملعب أليانز أرينا، لم يرتكن بايرن ميونخ للراحة بعد فوزه رسميا باللقب؛ بل فرض الفريق هيمنته على المواجهة أمام غلادباخ منذ البداية وحتى النهاية.

وشهدت المباراة تسجيل النجم البولندي العائد من الإصابة روبرت ليفاندوفسكي 3 أهداف (هاتريك).

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف إلى 39 هدفا في الموسم الحالي، ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة إنجاز الأسطورة جيرد مولر، الذي يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحدة من البوندسليغا بتسجيله 40 هدفا في موسم 1971-1972.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة الثانية، ثم أحرز توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 23، وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 34.

وأحرز كينغسلي كومان الهدف الرابع للفريق البافاري في الدقيقة 44، ثم نال ليفاندوفسكي لقب هاتريك في الدقيقة 66 بتسجيله الهدف الثالث له والخامس لبايرن من ضربة جزاء، قبل أن يختتم ليروي ساني مهرجان الأهداف في الدقيقة 86.

وأنهى بايرن ميونخ المباراة بـ10 لاعبين لطرد نيانزو كواسي في الدقيقة 75.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة بفارق 10 نقاط عن لايبزغ الوصيف، وتوقف رصيد غلادباخ عند 46 نقطة في المركز السابع.

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني للمرة 31، حيث جاء لقبه الأول عام 1932 ثم جاءت الألقاب الـ30 الأخرى بعد تدشين بطولة البوندسليغا في موسم 1963-1964.

وأحرز بايرن اللقب الثاني على التوالي في البوندسليغا تحت قيادة المدرب هانزي فليك، الذي تولى المسؤولية الموسم الماضي؛ لكنه سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم، بسبب خلافات مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، وسط تكهنات حول انتقاله لتدريب منتخب ألمانيا.

وتوج بايرن تحت قيادة فليك بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي في تكرار لإنجاز الفريق عام 2013.