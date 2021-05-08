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إنتر ميلان البطل يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بفوز ساحق

مارتينيز (يمين) يحتفل مع زميليه بهدفه لصالح إنتر (غيتي)
مارتينيز (يمين) يحتفل مع زميليه بهدفه لصالح إنتر (غيتي)
8/5/2021-|آخر تحديث: 8/5/202109:44 PM (مكة المكرمة)

قاد هدفان من ألكسيس سانشيز إنتر ميلان للاحتفال بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بطريقة رائعة، بعد فوز ساحق 5-1 على سامبدوريا في ملعب سان سيرو اليوم الأحد.

وحسم إنتر لقبه الأول في 11 عاما يوم الأحد الماضي، بعد فشل أتلانتا في الفوز على ساسولو، وفي أول مباراة بعد تتويجه بطلا، لم يظهر إنتر أي علامات على التراجع.

وسجل روبرتو جالياردي الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، قبل أن يحرز سانشيز هدفه الأول في المباراة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 26.

وقلص كيتا بالدي دياو الفارق لسامبدوريا في الدقيقة 35؛ لكن سانشيز نجح مباشرة في وضع الكرة في الشباك في الجهة الأخرى ليعيد تفوق إنتر إلى هدفين.

وفي الشوط الثاني، واصل إنتر سعيه لإحراز الأهداف، وسجل الشاب أندريا بينامونتي هدفه الأول مع النادي في الدقيقة 61، قبل أن يهز لاوتارو مارتينيز الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 70 ليحسم الانتصار.

وبانتصاره الثالث على التوالي في الدوري، رفع إنتر رصيده إلى 85 نقطة بفارق 15 نقطة عن أتلانتا صاحب المركز الثاني قبل 3 مباريات على نهاية الموسم. وبقي سامبدوريا في المركز التاسع.

المصدر : رويترز
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