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كومان ينتقد إيقافه قبل مواجهة أتلتيكو وسيميوني لن يغير خططه في مواجهة برشلونة

كومان منفعلا خلال توجيه لاعبيه في مواجهة بلباو (رويترز)
كومان منفعلا خلال توجيه لاعبيه في مواجهة بلباو (رويترز)
7/5/2021

وجه رونالد كومان مدرب برشلونة انتقادات إلى قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإيقافه مباراتين لاستخدامه لغة غير لائقة وسخريته من أحد الحكام، في حين أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو أنه لن يغير خططه في مواجهة برشلونة غدا السبت التي قد يتحدد على أثر نتيجتها بطل الليغا.

وتعرض كومان للطرد خلال خسارة برشلونة 2-1 أمام غرناطة يوم 29 أبريل/نيسان الماضي.

وبعد غيابه عن فوز برشلونة 3-2 على فالنسيا مطلع الأسبوع الحالي، سيغيب المدرب الهولندي أيضا عن المواجهة الكبيرة المقبلة لبرشلونة في ملعبه "كامب نو" مع صاحب الصدارة أتلتيكو مدريد غدا السبت بعد رفض الاتحاد الإسباني الطعن الذي قدمه فريقه ضد العقوبة.

وأكد برشلونة الأربعاء الماضي أنه سيتقدم بطعن آخر إلى المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا لإلغاء الإيقاف.

وقال كومان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "أعتقد أنها مسألة شخصية. نعم، ما قلته لا يحمل أي إهانة. ولا يبرر إيقاف أي شخص مباراتين. لذا نعم أنا أعتقد أن الأمر أعمق من الكلمات التي قيلت".

ويتخلف برشلونة بنقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي جمع 76 نقطة، وفي حالة فوزه فإنه سيتجاوز منافسه القادم من العاصمة ويصعد للصدارة قبل آخر 3 جولات من الموسم.

ويتخلف ريال مدريد أيضا بفارق نقطتين عن جاره في العاصمة، وربما يكون أكبر المستفيدين إذا انتهت المواجهة بالتعادل نظرا لتفوقه في المواجهات المباشرة على أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وسيلتقي ريال مدريد مع إشبيلية صاحب المركز الرابع يوم الأحد في مواجهة قوية أيضا.

وأكد كومان، تماما مثل سيميوني نظيره في أتلتيكو مدريد، أنه لن يغير أسلوبه المعتاد في اللعب في هذه المواجهة.

وقال كومان "برشلونة فريق يفضل الأداء الهجومي وعلينا الالتزام بهذه الطريقة.. ولن نتغير. لا نتوقع منهم أن يتركوا لنا فراغا كبيرا عندما لا يسيطرون على الكرة".

وأضاف "هذا الأسبوع لا يختلف عن سابقيه. لا نحتاج إلى أي تغيير لأن اللاعبين يدركون مدى أهمية المباراة. وأنا على ثقة بأنه إذا فزنا في مبارياتنا الأربع المقبلة فإننا سنتوج باللقب".

وسيعود المهاجم مارتن بريثويت إلى تشكيلة برشلونة بعد تعافيه من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال الشهر الماضي، مما يعني استمرار غياب أنسو فاتي وفيليب كوتينيو فقط عن تشكيلة النادي الكتالوني.

سيميوني لن يغير خططه

لم يضع سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد صاحب الصدارة أي خطط خاصة بالمواجهة المقبلة مع الغريم برشلونة غدا السبت.

وسيحل فريق سيميوني ضيفا على العملاق الكتالوني في ملعب كامب نو وهو متفوق بفارق نقطتين على صاحب الأرض. وفوز الضيوف سيقضي تقريبا على آمال برشلونة في التتويج قبل آخر 3 جولات من الموسم.

ويؤكد سيميوني رغم كل تعقيدات الواقع أنه لن يغير أسلوبه المعتاد في اللعب ولن يتحول بصورة أكبر نحو أسلوب يغلب عليه الطابع الهجومي.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "نخوض المباريات بفكر واضح في الموسم الحالي كما ترون. نجح هذا تماما في بعض الأحيان ولم ينجح في أحيان أخرى. نحن لا نتغير كثيرا. لكننا سنحاول الاستفادة من تجاربنا السابقة".

وأضاف سيميوني "برشلونة.. فريق يقدم كرة جيدة وحقق تقدما كبيرا بعد بداية بطيئة في النصف الأول من الموسم. وسنعمل على توجيه المباراة نحو الاتجاه الذي نريده ونفرض أسلوبنا".

ويملك سيميوني تشكيلة كاملة العناصر بعد عودة المدافعين خوسيه ماريا خيمنيز ورينان لودي للتدريبات بصورة كاملة اليوم الجمعة.

وبوصفه مدربا لم يسبق لسيميوني الفوز في ملعب كامب نو، لكنه حقق أول فوز له في الدوري على برشلونة في وقت سابق من الموسم الحالي عندما التقى الفريقان في العاصمة مدريد.

وإذا ما نجح فريق سيميوني في تحقيق نتيجة مماثلة للقاء السابق فإنه ربما يضمن التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 2014.

المصدر : رويترز

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